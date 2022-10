El VII Centenario de la Catedral recibe mañana a Amancio Prada y su recital acústico ‘Místicos y románticos’

El programa musical que conmemora el VII Centenario de la Catedral de Palencia se cita mañana sábado, 8 de octubre, en la iglesia de San Francisco (20.00 horas) con la voz y las composiciones de Amancio Prada. El cantautor leonés ofrecerá un recital acústico en el que interpretará el programa titulado ‘Místicos y románticos’, integrado por temas basados en poemas de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer.





Inspirado principalmente en los autores místicos –“llamas ardiendo en un mismo fuego, un mismo amor, la misma aspiración: la unión mística con Dios”- incorporará al repertorio los poemas ‘Oh hermosura que excedéis’, ‘Ya toda me entregué y di’, ‘Vivo sin vivir en mí’ y ‘Soberano esposo mío’, de Santa Teresa; y ‘Sin arrimo y con arrimo’, ‘Llama de amor viva’, ‘Que bien sé yo la fonte’ y ‘En una noche oscura’, de San Juan de Cruz. Pondrá también voz a los románticos –“de forma no menos ardiente, late en ellos un anhelo de libertad y una pulsión panteísta al identificarse con la naturaleza y el paisaje humano que les rodea”- con ‘Nasín cando as prantas nasen’, ‘Cando era tempo de inverno’, ‘Pra Habana’, y ‘Adiós ríos, adiós fontes’. de Rosalía de Castro; y ‘Saeta que voladora’, ‘Las golondrinas’, ‘Cerraron sus ojos’ y ‘Espíritu sin nombre’, de Bécquer.





Las entradas para acudir al concierto, a un precio único de 15 euros, se pueden adquirir en el Obispado de Palencia (C/ Mayor Antigua, 22) hasta mañana por la mañana y a partir de las 17.00 horas en la propia iglesia.





La presentación de Amancio Prada tuvo lugar en diciembre de 1972 en París, cantando junto a Georges Brassens. Es precisamente en Francia donde se da a conocer, apareciendo en televisión y radio y grabando su primer álbum ‘Vida e morte’. Desde entonces ha participado en un gran número de festivales internacionales, tales como el Festival de Música Antigua de Saintes, el Festival de Música Sacra de Maastricht o el Festival de Ravenna. Su música de profundas raíces populares, comprende composiciones enteramente propias y canciones basadas en textos de los más diversos poetas antiguos y modernos, entre los que cabe citar también a Jorge Manrique, Federico García Lorca, Agustín García Calvo y Juan Carlos Mestre entre otros.





Su trayectoria profesional ha merecido diversas distinciones, entre las que cabe destacar en 1991 la Medalla IV Centenario de San Juan de la Cruz, la Medalla Castelao de Galicia en 1995, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en 2001, el Premio Castilla y León de las Artes en 2005, el Grand Prix du Répertoire Sacem (París) en 2008, en 2010 el Premio Tenco (San Remo) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en 2019 el Premio da Cultura Galega; y entre los más recientes, el European Guitar Foundation y el VII Premio de Cultura de la Universidad de Sevilla.





El concierto forma parte de los actos conmemorativos organizados por la Fundación 7º Centenario Catedral de Palencia 2021, que forman la Diócesis de Palencia, la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia y el Gobierno de España, con la colaboración de la Cámara de Comercio y la CEOE.