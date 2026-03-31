VÍDEO: Así es el angustioso rescate de siete horas a dos montañeros atrapados en el pico Curavacas (Palencia)

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido en la tarde del lunes 30 de marzo el rescate de dos montañeros ilesos que se hallaban enriscados en una vía de escalada en el pico Curavacas, en Triollo (Palencia).

Llamada de auxilio

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León de los propios montañeros. En la comunicación, han explicado que se encontraban inmovilizados en la vía Diagonal en la cara este del pico Curavacas y que no precisaban asistencia sanitaria.

COPE Así es el angustioso rescate de siete horas a dos montañeros atrapados en el pico Curavacas

Según han relatado, la niebla y el hielo no les permitían continuar con la actividad, por lo que se habían asegurado con su propio equipo de escalada a la espera de ayuda.

El gestor del 1-1-2 ha puesto en contacto a los montañeros con los técnicos del Centro Coordinador de Emergencias, quienes han coordinado el incidente para concretar la ubicación y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, uno de ellos enfermera. De forma simultánea, se ha avisado a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de la Diputación de Palencia.

Un rescate condicionado por el mal tiempo

Una vez en el pico Curavacas, el helicóptero de rescate ha conseguido dejar en la zona a los rescatadores. Sin embargo, las condiciones meteorológicas han impedido que la operación se pudiera ejecutar por aire, por lo que la aeronave ha tenido que retirarse a la localidad de Vidrieros.

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Ya en tierra, uno de los rescatadores ha realizado un descenso, con el empleo de 120 metros de cuerda, hasta reunirse con ambos montañeros, dos varones de unos 35 años. Tras comprobar que estaban bien, han iniciado un ascenso en condiciones muy adversas para reunirse con la rescatadora enfermera.

Más de siete horas de descenso

Una vez reunido todo el grupo, han comenzado el descenso hacia Vidrieros por la ruta del Callejo Grande. A ellos se ha unido también en apoyo el operador de grúa del helicóptero de rescate para facilitar la bajada.

El equipo ha llegado a Vidrieros pasada la medianoche, tras un descenso muy complicado por la meteorología, el estado de la nieve y, en el tramo final, por la oscuridad. La operación de rescate se ha prolongado finalmente durante más de siete horas, concluyendo con los dos deportistas a buen resguardo.