El Vaticano concede la coronación a la patrona de Villamuriel de Cerrato (Palencia) que revive el 'Milagro de la Cera' surgido hace cuatro siglos

La localidad de Villamuriel de Cerrato se prepara para vivir un acontecimiento histórico esta primavera con la coronación pontificia de la Virgen del Milagro. Este hito religioso y cultural, que marcará un antes y un después en su patrimonio, coincide con la celebración del 425 aniversario de un suceso extraordinario que originó su devoción más arraigada: el conocido como ‘Milagro de la Cera’.

El origen de una devoción de cuatro siglos

Para comprender la magnitud del evento, es necesario retroceder al año 1601. En plena primavera, Castilla sufría una grave sequía, y el entonces cura de la villa, don Diego de Calabazanos, organizó una procesión de rogativa. Para la ocasión, se alquilaron cuatro hachas de cera a un artesano palentino, Francisco Martínez, que pesaron ocho libras y media.

COPE El obispo de Palencia presenta la coronación pontificia de la Virgen del Milagro de Villamuriel de Cerrato

El prodigio ocurrió al devolver las velas. Tras arder durante horas en la procesión, la esposa del cerero descubrió asombrada que, en lugar de consumirse, las hachas habían aumentado su peso en diez onzas. El suceso fue investigado y, el 9 de noviembre de 1601, el obispo de Palencia dictó sentencia declarándolo un auténtico milagro.

Un reconocimiento que llega desde Roma

El obispo de Palencia, monseñor Mikel Garciandía, ha sido el encargado de anunciar la concesión del reconocimiento por parte del Vaticano. “Ya hemos recibido el plácet de parte de Roma”, ha confirmado, explicando el significado de esta distinción. Según Garciandía, “cuando estamos hablando de las coronaciones de la Virgen, el matiz que añade una coronación pontificia es mostrar la catolicidad, el vínculo que tienen todas las iglesias locales con la iglesia de Roma”.

Coronación es algo tan visual, tan sencillo como reconocer a María, a la madre de Jesús, a la madre de dios, como nuestra reina" Mikel Garciandía Obispo de Palencia

COPE Virgen del Milagro de Villamuriel de Cerrato

El obispo ha destacado que la coronación es “algo tan visual, tan sencillo como reconocer a María, a la madre de Jesús, a la madre de Dios, como nuestra reina”. Además, ha señalado que este hito, que culmina más de cuatro siglos de devoción, “es un momento de celebrar, de alegrarnos como diócesis, y también de que sea un momento de unir a todas las vírgenes coronadas principales de nuestra iglesia local”.

Un pueblo volcado en la celebración

Todo el municipio se ha implicado en preparar un programa de actos a la altura del acontecimiento. El párroco de Villamuriel, Miguel Ruiz, ha detallado que los días previos a la coronación habrá un “espacio de formación doctrinal” y una “mesa de experiencias, donde distintas personas compartirán su devoción a María desde una perspectiva más vivencial, no tanto teórica”.

COPE El obispo de Palencia presenta la coronación pontificia de la Virgen del Milagro de Villamuriel de Cerrato

Posteriormente, se celebrará una novena del 8 al 16 de mayo. El día 15, coincidiendo con la festividad de San Isidro, la novena se integrará en las fiestas del pueblo. El 16 de mayo, día de las vísperas, tras la misa y la ofrenda floral, las jóvenes Daniela y Jimena Luengo recitarán ‘las gracias’ desde el balcón del ayuntamiento, manteniendo viva una de las tradiciones más emotivas.

El evento principal del 17 de mayo contará con la presencia de hasta 14 imágenes marianas coronadas de toda la provincia. El Ayuntamiento de Villamuriel ha preparado también un amplio programa cultural con exposiciones, conciertos y rutas, mientras que la Cofradía de la Virgen del Milagro continúa siendo el alma de una celebración que une pasado, presente y futuro.