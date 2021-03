Varías viviendas enganchadas a un mismo contador provocan un incendio en un portal de la C/ Salamanca

Según registra el parte diario de la Polocía Local de palencia, en el capitulo de Seguridad Ciudadana ayer a las 19:22 horas recibieron una ficha del servicio de emergencias 112 comunicando que en un portal de la C/ Salamanca de los contadores de luz salía humo y chispas. Se envió a Patrulla y acudieron Bomberos comprobando que el motivo era porque a un contador estaban enganchadas varías viviendas. Se dio aviso a Iberdrola de la situación así como a los vecinos perjudicados para que denunciasen los hechos en Comisaría de Policía Nacional.

Además en otro orden de asuntos, los agentes debieron trasladar a cuatro alumnos al Instituto Victorio Macho y otro del Instituto Virgen de La Calle haciendo entrega a sus padres, en ambos casos por absentismo escolar.

Se propopuso también para sanción por corte de la C/ Fernando Álvarez de Miranda sin permiso, al haber colocado una grúa para montar una piscina.

En cuanto a actuaciones dentro de locales hosteleros, a las 16:32 horas recibían ficha del 112 comunicando que en la C/ La Cestilla el encargado de un establecimiento hostelero comunica que había una persona en su interior que no tenía puesta la mascarilla y estaba insultando. Se envía Patrulla localizándole y manifestando que se la había quitado porque la tenía mojada y no le servía, los agentes le ofrecen una que se pone. Se trata de un joven que vivía en la calle.

No fue el unico suceso similaer, ya que a las 18:20 horas se recibe ficha del 112 comunicando que en un establecimiento hostelero de la Plaza Bigar Centro había una persona en mal estado molestando a los clientes. Se da aviso a Patrulla que personados en el lugar le identifican e invitan a abandonar dicho local, accediendo a ello.