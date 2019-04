Unidas-Podemos baja hasta casi el 9% en Palencia

No fueron una excepción a los datos nacionales los cosechado por la suma de Izquiera IU, Podemos y Equo. A nivel nacional perdieron 10 diputados con la suma conjunta de votos. En Palencia no perdieron, pero si descendieron su recuento.

En la provincia de Palencia volvieron a quedarse sin representación y para colmo perdieron casi un 6 por ciento en el camino. Unas papeletas de recuento que a buen seguro habrán acabado en manos del Partido Socialista, ayudándolo a ser la primera fuerza política de Palencia.

Es el último empujón de campaña y las buenas sensaciones en el debate la plataforma de los tres partidos de izquierdas eran datos esperanzadores, pero finalmente la coalición de izquierda no logro ni siquiera mantener los buenos datos de 2016.

Posiblemente la fuerza del mensaje de aquel entonces se ha disipado en el electorado y muchos de los que antes de esa cita eran votantes socialistas volvieron de nuevo a depositar su confianza en el PSOE.

Para Juan Gascón candidato al Congreso son datos que no le dejan conforme "No estamos 100% satisfechos. El resultado hace 4 años fue mejor, aunque tampoco logramos representación. Creemos que la campaña ha sido positiva, en el sentido de conseguir llegar a la gente. Aquello que no habíamos conseguido por medio de los medios de comunicación”. Afirmó al concluir el recuento de las votaciones para la marca Unidas podemos. Sus afiliados, contemplaron en la sede de Izquierda Unida de la capital unos datos que de nuevo no le fueron favorables.

Tampoco la campaña electoral había sido de campanillas por su parte, sin ningún nombre importante de ninguna de las tres formaciones presente en Palencia durante los días previos al proceso electoral.