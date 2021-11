UNAE avisa: este Black Friday post Covid 19 evitemos prisas (y timos) en nuestras compras

Llega ya la habitual jornada de Black Friday, aumentada a una semana por algunos comercios; esta tradición importada desde EEUU, donde existe desde 1966, como estrategia de marketing para aumentar las ventas por la cercanía de su festividad del día de Acción de Gracias; En nuestro país se implantó desde el año 2012, con la liberalización de los horarios de apertura comercial y períodos de rebaja, ofreciendo como mayor reclamo una especie de rebajas prenavideñas. Y aunque es una práctica que se asocia a grandes cadenas y superficies tanto físicas (Carrefour, Media Mark, Inditex) como de venta Online (Ebay, Amazon, Aliexpress), cada se apuntan más empresas de sectores como la alimentación, o la venta de vehículos, que se suman en busca de jugosos beneficios, mayormente este año de gran crisis para los sectores económicos por la incidencia del COVID 19. ANTERIORES JORNADAS. PICARESCA Y TIMOS.

Cabe recordar las malas prácticas denunciadas en la jornadas de 2015 y 2016 por usuarios de redes sociales y asociaciones de consumidores (el caso más sonado el de Media Mark) y que estamos viendo este año también, que podemos resumir

1º Productos que en su etiqueta marcaban importantes descuentos en el precio, pero realmente era el mismo o superior al anterior al periodo de rebaja.

2º No incluir el IVA en la oferta, de manera que cuando el artículo pasa por caja su coste se eleva al mismo que fechas anteriores.

3º Anuncio de venta de productos como nuevos, que luego resultan ser saldos, artículos de devolución, o productos de segunda mano. Tienen que declarar en su publicidad o etiquetado perfectamente su origen.

PREVENCIONES E INFORMACIÓN.

La publicidad obliga en sus términos, así que si no hay descuento real, la empresa está cometiendo un fraude a los consumidores y una infracción en materia de consumo, además de una competencia desleal con los establecimientos que aplican descuentos reales.

Es por ello que procede avisar a los consumidores de algunos mitos y lagunas comunes que sobre este día se tienen; Por ejemplo, que se trata "de quitar el IVA a todos los productos de la tienda", "que se circunscribe a la fecha del último viernes de noviembre", o que se trata de “venta de saldos y stocks”. Desde el principio nos topamos con la libertad que tienen los comercios tienen el derecho de ofrecer estos descuentos solo para ciertos productos, que suelen ser un "reclamo", y no todos los del catálogo. Además se ofertan productos y servicios con rebajas muy diversificadas, p.ej. en Agencias de Viajes, compras online de todo tipo, ofrecimiento de cheques regalo, etc. con cierta libertad horaria, (por horas, el mismo viernes negro, o varios días).

NOVEDADES DE ESTE AÑO. FINANCIACIÓN A TRAVES DE CRÉDITOS AL CONSUMO, PRODUCTOS REACONDICIONADOS.

Estamos viendo como grandes cadenas de distribución en internet, anuncian la financiación de las compras; recomendamos leer muy bien la "letra pequeña", pues frente a “ganchos” del TAE al 0 %, se ocultan créditos al consumo con financieras que traen pago de intereses, comisiones de apertura y otros cargos, en algunas ocasiones abusivos y a largo plazo. Lo mejor es hacer un cálculo previo de lo que vamos a pagar, y decidir si nos interesa. Los intereses abusivos son, en términos generales, aquellos que se establecen de forma excesiva y desproporcionada en un préstamo. Asi en los préstamos al consumo un TAE por encima del 20 % es considerado abusivo y usurario por sentencias del Tribunal Supremo. Además se está dando también publicidad de los productos reacondicionados, en especial en informática y telefonía. Y que es un “reacondicionado”.

En esta categoría las empresas meten en el mismo saco productos nuevos que pueden ser eliminación de stock, últimas unidades, productos de exposición en mostradores a la venta, o devoluciones de clientes con las cajas abiertas o deterioradas o poco uso; hasta productos de segunda mano o reparados y restaurados, esto es, aparatos que han sido revisados por una empresa de reparaciones. Así pues hay que cerciorarse muy bien de que origen es el producto, y decidir si merece o no la pena. A priori es una buena idea dentro de la política de economía circular y de reaprovechamiento dar una segunda oportunidad a toda esta producción que antes se destinaba a la basura. Recordemos eso si que su garantía legal será de 12 meses, con independencia de que muchas tiendas ofrecen hasta 24 meses; pudiendo ejercer el derecho de desistimiento con un plazo ampliado y sin costes adicionales, si el producto no se ajusta a tus expectativas.

CONSEJOS PARA HACER NUESTRAS COMPRAS.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las prevenciones que debe que tomar el consumidor en esta campaña son las mismas que se harían en unas rebajas normales, pero especialmente ha de ser cuidadoso en la compra online, un importante "trozo el pastel" comercial de las grandes empresas.

1º La calidad de los productos y servicios tiene que ser la misma que en período normal de venta: no confundir rebajas o descuentos con saldos o liquidaciones de stock. Los objetos en promoción deben mostrar su precio original junto al de oferta, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja.

2º Planificar el gasto, sin comprar compulsivamente para “ahorrarse el sobrecoste de las compras navideñas”, meditando los supuestos descuentos o ahorros: existen más períodos de rebajas tras la navidad.

3º Es interesante hacer comparativas de productos entre varios vendedores, y comprobar en fechas anteriores a esta jornada el precio del producto en que estemos interesados; Realizar fotografías del mismo, para comprobar si el 25 de noviembre se ha aplicado el descuento publicitado, y si no es así, denunciar a través de los servicios de consumo públicos el engaño, y por redes sociales, que gracias a su inmediatez, consiguen denunciar y desenmascarar estos timos a los usuarios en tiempo real, evitando aumentar los afectados.

4º Comprobar qué el comercio no sube el precio del producto escogido días antes para luego hacer una bajada ficticia durante la promoción; si detectamos este fraude, podemos y debemos denunciarlo ante las autoridades de consumo.

5º Leer bien la “letra pequeña” (condiciones de compraventa y recargos de envio), en especial en compras por internet. Hay que añadir para compras online, es preferible hacerlas en distribuidores con sede social en España o Europa, para poder reclamar posteriormente dentro del espacio Europeo de seguridad y protección al consumidor.

6º Conservar tickets, facturas de compra, transferencias y resguardos online de dichas compras, en los que deberá estar desglosados los descuentos aplicados.

7º Si finalmente no estamos satisfechos con el producto, recordar que no actúa automáticamente la frase "si no está satisfecho, le devolvemos el dinero". Consulte previamente la política de devoluciones de la empresa.

8º Caso aparte es cuando dicho producto o servicio es defectuoso o no se ajusta al contrato, una falta de conformidad; Entonces tenemos derecho a solicitar la reparación, sustitución o devolución del importe, según el caso. Si tenemos problemas en este trance, pedir siempre una hoja de reclamaciones y acudir a su asociación de consumidores.

No obstante, en resumen de todo lo anterior, recomendamos no caer en las compras compulsivas e innecesarias; ahora es el Black Friday, pero en un mes, estarán las rebajas postnavideñas, y los más que probables saldos de todo tipo por la nefasta situación económica de la pandemia.

UNAE Unión Cívica de Consumidores de Palencia recuerda finalmente que en este, como en casi todos los casos, el mayor poder que tiene el usuario final frente a las malas prácticas es la información y compartir cualquier estafa o timo entre los usuarios finales, en defensa de sus derechos. Y que la mejor forma de combatir estas prácticas es la denuncia (por redes sociales, a las autoridades) y la reclamación ante las administraciones públicas