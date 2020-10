Una familia exige que pidan perdón tras fallecer su hija (22 años) esperando resultados por un tumor cerebral

La muerte de la joven natural de Melgar de Fernamental y residente en Palencia, Lidia González de 22 años a causa de un tumor cerebral, en plena pandemia sin haber recibido ningún tratamiento y a la espera de unos resultados que no llegaban, ha provocado una captación de firmas en la plataforma Change.org

A primeros del mes de mayo la joven que por aquel entonces residía en Palencia por trabajo, empezó a sentirse mal y acudió al hospital con dolores de cabeza, náuseas y visión borrosa. Allí le realizaron una resonancia magnética que arrojo una lesión en la parte izquierda de la cabeza, motivo por el que decidieron derivarla al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Los familiares de la joven denuncian que en ese momento, no solo no les permitieron acceder al recinto hospitalario para tener noticias de Lidia, sino que incluso les abroncaron por haberse desplazado has Valladolid desde Melgar de Fernamental. En esos primeros días de ingreso denuncian que solo recibieron noticias del estad de salud de Lídia por llamadas que ella misma hacia, sin que nadie del personal sanitario se pusiese en contacto con la familia.

No fue hasta el 11 de mayo cuando la joven pudo reencontrarse con su familia en el hospital. El 14 de mayo Lidia entró en el quirófano para deshacerse del tumor en la cabeza. La operación que duró casi cuatro horas y le tuvieron que poner entre sesenta y setenta grapas. Cuatro días después la joven recibió el alta

Los médicos se dieron entonces un plazo de diez días para conocer el resultado de la biopsia advirtiendo a la fallecida que precisaría independientemente de los resultados un tratamiento para el cáncer aunque deberían esperar a los análisis para ver qué tipo de tumor era. A partir de ahí los días pasaban y los resultados seguían sin llegar pese a los intentos fallidos por parte de la familia de ponerse en contacto con el hospital.

La familia consiguió que la joven fuera trasladada hasta Burgos para ser tratada por un oncólogo del hospital de esta provincia, aunque no llegó en las mejores condiciones.

Lidia falleció a principios de julio a la espera de un tratamiento y unos resultados que llegaron un tiempo después de su muerte y sin ninguna explicación por la tardanza. Según la familia que ahora reclama en esta petición de firmas “Justicia para Lidia González García” argumentando que “No hay derecho a olvidar que hay otras dolencias además del covid. Tenía una vida por delante.”