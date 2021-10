UEMC Real Valladolid - EasyCharger Palencia: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de cosechar la cuarta victoria seguida ante Cáceres lo que nos hace ser colíder junto a Estudiantes, toca pensar en el primer derby de la temporada ante los vecinos de Valladolid. Nos toca visitar a un Valladolid quien cumple su 5º temporada en LEB Oro y con la fundación de este equipo, se ha renovado la ilusión en una ciudad que por antonomasia ha mamado el basket desde siempre. Hito histórico conseguir quedar primeros en la 19/20 y garantizarse una plaza de ascenso a ACB, pero a su vez decepción máxima por no llevarlo a cabo ni haberlo siquiera intentado durante el largo verano . En la pasada 20/21 al igual que nosotros, no jugaron PO.

UEMC Real Valladolid es un equipo situado 12º en la tabla con 2 victorias y 2 derrotas (2-2).De sus 2 victorias, ambas han sido como visitantes y no saben aun lo que es ganar en el Pisuerga. Encadenan una buena racha de 2 ganados de los últimos 3 jugados . Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 7 partidos jugados ante ellos, con 5 victorias palentinas y 2 pucelanas (en Valladolid, 2-2 empate). En casa, han ganado 0/2 partidos .

Vienen de GANAR en Huesca (82-89) en un partido donde sobresalió Alec Wintering con 23 valoración.

El precedente del partido de IDA de la 20/21 en Valladolid, fue derrota por 73-66 destacando Borovnjak con 23 de valoración .

Entrenados por el vallisoletano Roberto González quien vuelve a coger años después, las riendas de un equipo de su tierra (tras haber entrenado en ACB al extinto CB Valladolid en la 2012/2013). Procede de La Flecha en liga EBA donde estuvo un largo periplo de 8 años. Sustituye a otro vallisoletano como Hugo López, quien estuvo 2 temporadas seguidas. Valladolid sigue apostando por entrenadores “de la casa” o vinculados con Valladolid (Porfi Fisac, Paco García, Hugo López y ahora, Roberto González). Han renovado a 4 jugadores . Sólo tienen 1 debutante en la liga. La media de edad es de 25 años .

Vayamos a analizar la plantilla de Real Valladolid Baloncesto:



Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 2): Alec Wintering de 26 años y 1,83 altura. Gran fichaje el del norteamericano que recala procedente de Melilla. 4º temporada en la liga (a destacar la 17/18 con Araberri donde deslumbró en su debut en la categoría, siendo el 4º max anotador de la LEB Oro esa campaña). Salió de la Universidad donde han salido grandes talentos y jugadores que han jugado en la liga como (DeVries, Pressley, Sikma, etc). Es una de las grandes estrellas de la liga en el puesto de base . A la vez anotador y buen director y generador de juego con un enorme 1vs1, experto en el tiro tras bote, a campo abierto, y además con una capacidad de liderazgo en el juego envidiable. A mejorar, el cuidado del balón. Aceptable defensor . En ataque, es demoledor . Medias: En 30 minutos; 17,8 puntos con 4,8 asistencias con 51% TC (26-51) con 36% triples (4-11) y 71% TL (15-21) ( 5º anotación ) ( 5º asistencias )

Escolta : (Dorsal15): Davis Geks de 26 años y 1,92 altura. Jugador letón fichado procedente de la liga de su país (Liepaja). Vuelve a una categoría que conoce muy bien (3 temporadas consecutivas en tierras ovetenses). 4º temporada en la liga. Su función principal en el equipo, es aportar tiro exterior pero también cuenta con buen 1vs1 y versatilidad. Lanza más de 3 que de 2. Jugador joven con mucha proyección por delante y recorrido. Completo. Aporta en el rebote, gran defensor y fiable en TL. Es una pieza esencial en la línea de exteriores . Medias: En 25 min; 9,8 puntos; 1,5 rebotes con 38% triples (7-18) con 42% TC y 71% TL (10-14)

Alero : (Dorsal 13): Sylvester Berg de 23 años y 2,01 altura. Jugador danés llegado procedente de Cáceres, donde fue creciendo en sus 2 temporadas anteriores LEB Oro. Cumple su 3º temporada en la liga. Una de las grandes apuestas y perlas de la cantera del conjunto extremeño, por eso llama poderosamente la atención que lo hayan dejado salir. Hay muchas esperanzas depositadas en él ya que tiene un gran futuro por delante. Es un jugador quien sigue creciendo paso a paso . Medias: En 26 min; 9 puntos, 5 rebotes, con 55% TC (15-27) con 14% triples (1-7) y 71% TL (5-7)

Ala - Pívot : (Dorsal 22): Sergio de la Fuente de 32 años y 1,98 altura. El capitán del equipo. Ha pasado por todas las categorías inferiores del anterior y extinto club (desde liga EBA hasta debutar en la ACB con Valladolid en la 07/08). Cumple su 12º temporada jugando para un equipo de Valladolid en categoría FEB y 8º temporada en la liga. Es uno de los jugadores más regulares del equipo y ha evolucionado año a año. Jugador sacrificado y entregado, que aporta un plus en defensa y con gran juego en el poste. Excelente reboteador en ambas zonas y principalmente cargando muy bien el reb. ofensivo. Tiene amenaza desde el triple. Su caballo de batalla, siempre fue y es, mejorar desde el TL. Técnicamente no es un portento, pero aprovecha sus virtudes a tope con su gran físico. Es un jugador clave en los pucelanos. Uno de los mejores “4” nacionales de la liga . Medias: En 21 min; 12,3 puntos con 3 rebotes con 51% TC (18-35) con 50% triples (7-14) y 42% TL (6-14)

Pívot : (Dorsal 21): Justin Raffington de 30 años y 2,06 altura. Pívot alemán fichado procedente de Palma donde terminó la liga, tras empezarla en tierras coruñesas. Mucha experiencia en la liga de su país y experiencia tanto en Eurocup, como en Champions (Bayreuth y Vechta). 2º temporada en la liga. Un interior con gran dominio del rebote, juego por encima del aro, fiabilidad al poste bajo y también desde 4,60. No tiene eso sí, rango de tiro desde 6,75. Jugador que fue de más a menos la pasada 20/21, pero que es una referencia total en la pintura pucelana . Medias: En 20 min; 10,3 puntos y 4 rebotes con 61% TC (19-31) y 100% TL (3-3)

Banquillo

Base/Escolta/Alero : (Dorsal 19): Melwin Pantzar de 21 años y 1,90 altura. Excelente renovación la del joven base sueco con experiencia en Francia. 2º temporada en la liga. A pesar de su joven edad, ya es internacional absoluto por la selección de Suecia que dirige el ex coach Hugo López . Estamos hablando de una de las principales joyas y promesas existentes actualmente en el basket europeo. Es un playmaker defensivo con un físico privilegiado y muy buen asistente. Fuerte en las penetraciones, mejorando cada día más su tiro. Puede jugar en cualquiera de las 3 posiciones exteriores por su gran polivalencia. Formado en las categorías inferiores de Real Madrid . Hace una gran pareja complementaria con Wintering . Medias: En 18 minutos; 7,8 puntos con 2 asistencias con 2,5 rebotes con 60% TC (9-15) con 42% triples (3-7) y 83% TL (10-12)

Escolta/Base : (Dorsal 6): Jaan Puidet de 29 años y 1,91 altura. El combo estoniocontinua de la campaña 20/21. 2º temporada en la liga. Polivalencia para jugar tanto al “1” como al “2”. Tiene bastantes puntos en sus manos y una buena capacidad atlética con bastante experiencia además de en Estonia, en Suecia o Lituania. Jugador muy completo aunque ha empezado desacertado en los lanzamientos . Medias: En 15 min; 3,5 puntos y 1 asistencia con 20% triples (2-10) con 37% TC (6-16)

Ala – Pívot/Pívot : (Dorsal 4): Fernando Revilla de 20 años y 2,03 altura. Jugador muy joven fichado procedente de la cantera burgalesa (experiencia en EBA con el filial deSan Pablo Burgos de ACB), cumpliendo su 2º temporada en la liga. Medias: Apenas 2 minutos en 1 partido jugado

Alero/Ala - Pívot : (Dorsal 5): Juan García Abril de 18 años y 1,95 altura. El joven junior sigue de la temporada pasada, siendo esta su primera campaña a tiempo completo. 2º temporada en la liga. Es una de las perlas de la cantera blanquivioleta. Jugador de mucha raza con buenos conceptos defensivos. Exterior de rotación . Medias: Apenas 4 minutos en 4 partidos jugados

Ala – Pívot : (Dorsal 32): Jordy Kuiper de 26 años y 2,06 altura. Buen refuerzo el del interior holandés quien aterriza procedente de la 3º categoría de Francia (Lorient). 2º temporada en la liga. Conoce la LEB Oro pues cuenta con experiencia en la 19/20 con Cáceres. Además tiene experiencia en la liga de su país y también en USA. Pasó por Canarias Basketball Academy . Gran físico y buen juego de pies en el poste bajo. También tiene capacidad para bloquear y abrirse en el P&P. Jugador muy enérgico que debe mejorar eso si, desde el 4,60 con bajos % durante su carrera. Es un jugador importante en el puesto de “4” por su versatilidad . Medias: En 21 min; 7 puntos con 2,5 rebotes con 40% TC (11-27) con 38% triples (5-13) y 100% TL (1-1)

Pívot : (Dorsal 33): Kavion Pippen de 25 años y 2,04 altura. Fichaje mediático el del sobrino del mítico Hall Of Fame y ex jugador de los Chicago Bulls, Scottie Pippen. Llega procedente de Túnez (Es Rades). Debuta en la liga. Llegó a debutar en la NBA Con los Warriors . Experiencia en la G-League con el equipo vinculado a los Spurs. Cinco de gran físico, buen reboteador que se sigue adaptando poco a poco a la categoría. Amenaza a media distancia, es un jugador muy fiable de cara y espaldas al aro en el poste bajo. “5” de rotación interior quien seguro seguirá creciendo según avancen las jornadas . Medias: En 16 min; 7 puntos con 4,3 rebotes con 60% TC (14-23)

ESTADÍSTICAS

Valladolid (medias): ptos anotados; 84,2 pts. (2º)

ptos recibidos; 85,7 pts. (16º)

2 pts (59%) (1º)

3 pts (34%) (10º)

T. Libres (69%) (13º)

reb totales (28,8) (16º)

reb def. (22,8) (10º) VALLADOLID ES 2º ATAQUE, LA 3º PEOR DEFENSA, LIDER % T2

reb ofens. (6) (17º) 3º QUE MENOS REB. TOT COGE, 2º PEOR REB.OFENS,

asist. (12,8) (10º) 2º CON MENOS ROBOS Y EL QUE MENOS BALONES PIERDE

B. robados (4,2) (17º)

B. perdidos (8,8) (18º)

Faltas Cometidas (19,2) (12º)

Faltas Recibidas (19) (12º)

Palencia (medias): ptos anotados; 82,5 pts. (4º)

ptos recibidos; 73,7 pts. (6º)

2 pts (53%) (4º)

3 pts (39%) (5º)

T. Libres (79%) (4º)

reb totales (30,8) (13º)

reb def. (20,5) (15º) PALENCIA ES 2º QUE MENOS ASIST DA

reb ofens. (10,2) (4º)

asist. (9,2) (17º)

B. robados (5,2) (13º)

B. perdidos (13) (10º)

Faltas Cometidas (20,2) (9º)

Faltas Recibidas (22,8) (4º)

¿CÓMO LLEGA REAL VALLADOLID Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2021/2022?

Roberto González ha aterrizado en el banquillo del equipo de su tierra y lo hace a sabiendas de que el listón dejado por sus predecesores, es altísimo (en primer lugar Hugo López quien consiguió la 2019/2020 un histórico ascenso a ACB, aunque no fuera concretado en los despachos). En segundo lugar y no menos importante, Paco García. Paco sin duda es considerado toda una institución en tierras pucelanas, habiendo dejado un gran legado. Valladolid llega en una buena racha y si bien aún no ha sido capaz de ganar en su pista, se ha quedado muy cerca y es un equipo siempre peligroso. Con bastante físico en sus líneas, suelen jugar muy alegre en ataque con bastantes posesiones rápidas y ritmo alto, además de ir fuerte hacia al aro en las penetraciones (juegan a anotación alta). En defensa eso sí, es un equipo muy endeble recibiendo demasiados puntos a quien en muchos momentos de los partidos le cuesta cerrar el rebote. Su objetivo principal, es intentar estar en la lucha de meterse en los puestos que dan acceso al PO.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Han mantenido una buena base con jugadores claves como el capitán Sergio De La Fuente, el talento de Pantzar, la fiabilidad de Puidet o el crecimiento de García - Abril. A ello han sumado importantes piezas que conocen de sobra la categoría o bien, siguen en crecimiento como Wintering, Geks, Berg, Raffington, Kuiper, Revilla. Más la apuesta del rookie mediático Pippen. El 99% de su plantilla sabe lo que es jugar en LEB Oro y es un roster muy competitivo. Su pareja de bases, es de las mejores de toda la liga.

Lo peor : A pesar del aumento presupuestario tras llegar a un acuerdo alcanzado con el Real Valladolid de Fútbol la pasada campaña, de momento este hecho no se está traduciendo en una gran mejoría con respecto a las históricas temporadas pasadas, más bien al revés. Bien es cierto que el listón anterior estaba altísimo. Equipo algo irregular con rotación de 11-12 jugadores, pero apenas contando con 9-10 como habituales en minutos de juego. Si bien comentaba que casi todos sus jugadores conocen la liga, no es menos cierto que han perdido a uno de sus grandes pilares como era Nacho Martín, quien aportaba no sólo calidad en el juego si no mucha experiencia.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : ALEC WINTERING / SERGIO DE LA FUENTE

JUGADOR A SEGUIR : MELWIN PANTZAR

El partido se disputará este SABADO 30 de Octubre a las 19:00 h y será dirigido por los colegiados (Carlos Javier García León → colegio manchego), (Juan Gabriel Carpallo Miguelez → colegio castellano y leonés) y (Sergio Ortiz Jaén → colegio murciano).



Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/ll-27b3b3b5-a598-46f9-cc89-08d9949569e4