UCE Palencia emite unas recomendaciones para asesorar a los ciudadanos afectados por la quiebra de Dentix

La Unión de Consumidores de Palencia (UCE) emitió una serie de recomendaciones para asesorar a la "decenas de ciudadanos", según la propia Unión, que estarían afectados en la capital tras la quiebra de la clínica dental Dentix, la cual posee actualmente un local en la calle Mayor.

Desde la Unión de Consumidores detallaron que, en el caso de que el tratamiento esté financiado, los afectados pueden acudir al concurso de acreedores, aunque recomendaron que, si la financiera continúa cobrando los recibos, se proceda a su devolución y, en cualquier caso, enviar una notificación fehaciente a la entidad financiera indicando que el tratamiento ha sido paralizado debido a la quiebra de Dentix. De esa forma, se solicitaría la devolución en relación con la parte proporcional del tratamiento no prestado, para ello es necesario conservar toda la documentación que le fue entregada cuando se contrató el servicio.

Por otro lado, si el tratamiento ya está abonado, se deberá acudir al concurso de acreedores, ya que los afectados formarán parte de la masa acreedora de Dentix, pero no serán acreedores preferentes. Es decir, se liquidará el activo de Dentix, para abonar a los acreedores, pero como los usuarios afectados sus créditos no tienen ningún privilegio especial, "difícilmente podrán recuperar el dinero abonado por los tratamientos no realizados".

En ese caso, apuntaron que habría que esperar a que el Juzgado declare formalmente el concurso, y se constituya la Administración Concursal, para realizar los trámites oportunos y saber la capacidad económica que tiene la empresa para que los afectados puedan recuperar su dinero.