UCE-Palencia denuncia “pasividad policial” ante hosteleros que “hacen caso omiso a la normativa vigente"

La Unión de Consumidores de Palencia quiere poner en relieve "la positiva actitud de una parte de la hostelería palentina, que está haciendo de la desgracia virtud, manteniendo una profesionalidad responsable y adaptada a las circunstancias. Son capaces de responder a la necesidad de proveer a los que así lo demandan de comida a domicilio o para recoger y llevarla a casa o a su lugar de trabajo. Todos ellos tienen letreros en la puerta y fachada de sus establecimientos advirtiendo de la legalidad vigente al respecto, para que nadie se preste a engaño o haga de su capa un sayo. Se han reconvertido para poder sobrevivir sin crear problemas de salud pública. NUESTRO RECONOCIMIENTO A SU LABOR, QUE LES HONRA". según UCE-

"En el reverso de la moneda está la otra parte de la hostelería, generalmente la que más ruido hace, que hace caso omiso a la normativa vigente, permitiendo a sus clientes que campen a sus anchas. sin el más mínimo respeto a quienes se ven forzados a caminar al lado de las "Terrazas" donde deberían estar recluidos. Pero no contentos con tener esas terrazas repletas, sentados, de pie, sin mascarillas, fumando, voceando...., además ocupan las aceras lindantes a esos antros, donde, por descontado, no existe ningún tipo de letrero informativo. Esos antros deberían estar cerrados por orden gubernamental por incumplir sistemáticamente la normativa". señalan tambien desde la Unión de Consumidores.

"¿Por qué la policía local pasa de largo junto a estos antros? ¿por qué no se denuncia a los irresponsables, tanto seudohosteleros como clientes? ¿Reciben órdenes al respecto para no denunciar? Es evidente que, sÍ se sancionase a estos irresponsables con las sanciones correspondientes, su comportamiento acabaría por ser otro, ya que son incapaces de comportarse responsablemente por propia iniciativa. No atienden a razones, solo a imposiciones." lamentan en una nota enviada a los medios de comunicación.

"Estos comportamientos conducen a la saturación de los hospitales, al agotamiento de nuestro personal sanitario, a la inexistencia de Atención Primaria, a la anulación de pruebas diagnósticas, a la desatención de los pacientes no Covid, es decir, a muertes y muertes diarias, tanto por Covid como por desatención de otras patologías. Y, es más, esto no ayuda en nada a la economía palentina, ni siquiera a la de los dueños de esos antros, ni siquiera es pan para hoy y hambre para mañana, son escasas migajas teñidas de muerte.

Todo esto supone un inmenso coste económico para nuestra economía, que pagamos todos ¡TODOS! con nuestros impuestos, con la reducción de la asistencia sanitaria". finalizan.

Pedimos encarecidamente a las autoridades palentinas competentes, especialmente a nuestro Alcalde, que dejen de hacer la vista gorda y, si no hay más remedio, sancionen a los irresponsables, porque de lo contrario, están apoyando indirectamente esos comportamientos y sancionando, también indirectamente, a quienes sí son responsables.