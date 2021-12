La UCE alerta que la posible huelga de transporte amenaza la entrega a tiempo de las compras online

La Unión de Consumidores de Palencia (UCE) alertó que la posible e inminente huelga de transporte, que se espera para los días 20, 21 y 22 de diciembre, amenaza la entrega a tiempo de los regalos navideños comprados a través del comercio electrónico, más si cabe cuando se estima que entre el 30 y el 35 por ciento de los palentinos realizan sus compras festivas por plataformas y páginas web.

Debido a esta situación, señalaron a la Agencia Ical que una cuestión relevante es el plazo de entrega, en especial en esta época, por lo que puede suceder que muchos consumidores no reciban sus compras online para realizar regalos navideños. Todo ello tras el auge de este tipo de servicios, los cuales aportan comodidad, evitan colas y aglomeraciones.

Además, las propias agencias de transportes están avisando al comercio online que, en caso de que esta huelga se lleve a cabo, "no se harán responsables del traslado de los productos, que pueden quedarse parados durante unos días".

De esa forma, algunas tiendas online instan a adelantar las compras, pero también informan que no admitirán pedidos los días previos a la huelga. A mayores, han advertido que los envíos y entregas pueden sufrir retrasos, no haciéndose responsables si el pedido no es entregado en fecha.