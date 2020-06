Tudanca sobre la suspensión de las fiestas: "Si me tengo que inclinar lo hago por la prudencia"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, afirmó hoy en Cisneros (Palencia) que "si se tiene que inclinar lo hace por la prudencia", en referencia a la decisión del Ejecutivo autonómico, junto a la Federación Regional de Municipios y Provincias, de recomendar la suspensión de todos los actos y fiestas patronales que tengan lugar durante el verano, dentro del plan elaborado para la entrada en la 'nueva normalidad'.

Tudanca aclaró que "se debe ser prudente y no pensar que la situación ha terminado, porque no es así". La principal obsesión debe ser que "no vuelva a suceder y no se produzcan pasos atrás para no volver al encierro, ya que sería letal en términos económicos y sociales para la España vaciada, al ser la que más sufre cuando vienen las crisis".

La decisión fue tomada por la Junta de Castilla y León, de acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), el pasado viernes, al considerar que no existen "motivos" de celebración. En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, reconoció que es una de las “medidas más desagradables y difícil” de las que se adoptan para avanzar en la 'nueva normalidad' tras el fin este domingo del estado de alarma.

Igea afirmó que la Junta tiene competencias para la suspensión de estos eventos sociales cuando suponen un riesgo para la salud pero aseguró que han optado por la “estrategia del consenso y la concienciación”, a la vez que recalcó que el acuerdo con el órgano de representación de ayuntamientos y diputaciones (FRMP) es unánime.