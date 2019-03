Trabajar hombres y mujeres juntos versus "Huelga Feminista"

Ya está fijado el programa de actos organizados desde la Concejalía de Mujer para conmemorar, como cada año el Día Internacional de la Mujer el próximo viernes día 8 de marzo.

Una jornada reivindicativa pretende reconocer a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en su lucha por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Cuenta con una inversión de 7.351 euros, distribuidos en varios actos culturales.

Destacan el homenaje en el teatro principal a dos mujeres trabajadoras, María José Salvador Pedraza, trabajadora social, y Cirina González González, fundadora y cocinera del Restaurante La Encina.

Se celebrarán dos exposiciones, Ellas” del 4 a 14 de marzo en la Biblioteca Pública, que pone en valor la creación artística de las mujeres palentinas contribuyendo a visibilizar su creatividad, con la colaboración del Grupo Muriel y Versionadas.Por otro lado, " Reinterpretando el cine y la violencia de género” del 14 de febrero al 12 de marzo en la Casa Junco, reunirá 15 obras de artistas castellano y leonesas que reflexionan sobre la violencia de género a través del cine.

El 8 de marzo a las 13:00 horas en la Plaza Mayor se leerá un manifiesto sobre el fomento de la sororidad y el empoderamiento de las mujeres, así como de la importancia de que se aumente la participación y representación de la mujer en la comunidad de ciencia y tecnología.

Por último, en la Plaza Zurradores los días 8 y 9 a partir de las 10:00 h con el el artista palentino El Dimitry se celebrará un tallee denominado "Pintando por la igualdad" y también en el teatro se representará “¡Preparadas, listas, ya!”. Obra a cargo de la compañía: “El Terral” centrada en la Mujer a través de la comedia musical, en su lucha durante años y en distintos ámbitos de la vida, para conseguir la igualdad de género. Entrada con invitación

El consistorio municipal en los últimos ocho años, ha invertido casi 600.000 euros para fomentar la igualdad real de oportunidades entre personas de diferente sexo, con el primer Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Palencia, programas de sensibilización y educación de los más pequeños, una campaña contra las agresiones sexistas durante las Fiestas de San Antolín , el programa ‘Mujer 3,2,1... acción’, de búsqueda activa y personalizada de empleo, o la incorporación de Agentes de Igualdad dentro de los Planes Municipales de Empleo.

Además el grupo de gobierno ha señanaldo que no comprende la huelga feminista programada para esa fecha. María Álvarez, concejal de Mujer considera que no es necesaria.“Nuestra visión va en contra de la huelga. Si apoyamos todo tipo de manifestaciones y reivindicaciones pero no entendemos que haya que hacer una huelga para poner en valor el papel de la mujer” ha afirmado.

Por su parte Alfonso Polanco, Alcalde de Palencia señala que esa huelga busca excluir al 50 por ciento de la población.

“Fundamentalmente nosotros trabajamos en el aspecto más positivo de los logros que consigue la mujer. En estos últimos años he avanzado mucho. Queda mucho por avanzar pero eso se hace trabajando, hombres y mujeres juntos. Lo que no podemos hacer es separar esos dos aspectos que van indisolubles en la sociedad”.