La tala de miles de árboles en el Canal de Castilla enciende las alarmas en Palencia y Valladolid

Las provincias de Palencia y Valladolid viven con preocupación la polémica tala de árboles que se está ejecutando en el Canal de Castilla. Las alarmas han saltado desde colectivos como la Asociación de Naturalistas Palentinos y Ecologistas en Acción, que han denunciado el grave daño ambiental y paisajístico que están causando estas obras, promovidas por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Fernando Jubete, técnico en gestión forestal y miembro de la Asociación de Naturalistas Palentinos, ha calificado las actuaciones en el programa 'Mediodía COPE' de Palencia como "talas abusivas e indiscriminadas". Según Jubete, el proyecto, que teóricamente busca un saneamiento, está dejando "kilómetros enteros del Canal de Castilla" donde "antes había un bosque de ribera, había árboles, había sombra, y que ahora no hay absolutamente nada".

Brágimo El Canal de Castilla, la gran ruta del interior que impulsa el turismo activo en Palencia

Una contradicción inexplicable

La polémica se agrava por la aparente contradicción de la Confederación Hidrográfica del Duero. Este mismo organismo participó hace años como socio en el proyecto LIFE Naturaleza "Restauración y gestión de lagunas: ZEPA Canal de Castilla", que permitió plantar 84.400 árboles y arbustos para regenerar la cubierta vegetal. "No podemos entender que unos años después esos árboles que se plantaran ahora de repente estorben y hayan sido o estén siendo talados de forma masiva", ha señalado Jubete.

Vamos a tardar medio siglo en volver a ver el Canal de Castilla como estaba hasta ahora" Fernando Jubete Técnico en gestión forestal

Eduardo Margareto Canal de Castilla en Herrera de Pisuerga

El impacto sobre el ecosistema es uno de los puntos más críticos, ya que el Canal de Castilla forma parte de la Red Natura 2000. Se están talando árboles con "más de 40, 50, 60 años", lo que supone una pérdida irreparable a corto y medio plazo. Jubete ha sido tajante al respecto: "Vamos a tardar medio siglo en volver a ver el Canal de Castilla como estaba hasta ahora". Califica la situación como "algo dramático".

David Arranz Fotograma del documental 'Canal de Castilla. El sueño ilustrado', de una de las curvas del Canal en Villaumbrales (Palencia)

Petición de paralización

Ante esta situación, la Asociación de Naturalistas Palentinos y Ecologistas en Acción ya han movido ficha. Han solicitado formalmente tanto a la CHD como a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León la "paralización inmediata" de los trabajos y han exigido una justificación clara del proyecto. Consideran que la actuación presenta un "aspecto desolador" al haber eliminado la totalidad de la superficie arbolada.

No hay nada que pueda explicar que en tramos de kilómetros se han cortado absolutamente todos los árboles" Fernando Jubete Técnico en gestión forestal

Brágimo El Canal de Castilla, la gran ruta del interior que impulsa el turismo activo en Palencia

La justificación de la CHD, que enmarca la obra en una "mejora ambiental", no convence a los ecologistas. "No hay nada que pueda explicar que en tramos de kilómetros y kilómetros se han cortado absolutamente todos los árboles, es decir, no es 1 de cada 10, no, todos, absolutamente todos", ha insistido Fernando Jubete. Esta acción contradice el objetivo de impulsar la conservación del canal como Patrimonio Histórico.

Indignación generalizada

El malestar no se limita a los colectivos ecologistas, sino que se ha extendido a ayuntamientos y particulares, que también han alzado la voz. Las organizaciones naturalistas lamentan además la "pasividad y la tibieza" de instituciones como la Diputación Provincial y la propia Junta de Castilla y León, a la que exigen que valore la afección de esta obra a la Red Natura 2000 y aclare qué porcentaje de la tala falta por ejecutar.