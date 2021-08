La Subdelegación del Gobierno desmiente la reapertura del caso de las niñas desaparecidas de Aguilar

Desmentida la nueva investigación sobre el caso de las niñas desaparecidas en Aguilar de Campoo. La subdelegación del gobierno niega las informaciones que medios nacionales publicaron el fin de semana incluido el hecho de que se había detenido a una persona. El subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Domingo Miguel, ha desmentido a COPE que esas informaciones sean ciertas por el momento, pese a ello, no descarta que en un futuro el juzgado de Cervera de Pisuerga encuentre indicios válidos reabrir la causa casi 30 años después: "El programa, el hermano, la fuente... solo apuntan indicios. A partir de aquí el juzgado decidirá y se verá si se puede abrir o no una línea de investigación. En principio, a fecha de hoy, no hay ninguna línea de investigación", apunta el subdelegado.

Varios medios nacionales publicaban informaciones bajo el titular: “La nueva pista que reabre el Alcàsser de Palencia casi 30 años después gracias a la pista de una espectadora”. En el mes de febrero el programa de Telecinco, Viva la vida, publicó un reportaje sobre el caso de la localidad galletera ante el que una espectadora decidió acudir a la Guardia Civil para denunciar que a ella y a su amiga les ocurrió una situación parecida a la que vivieron estas chicas.

Las informaciones de estos medios aseguran que esa pista fue determinante para reabrir una investigación y que incluso ha posibilitado la detención de un individuo. Sin embargo, la Guardia Civil, a través de la Subdelegación del Gobierno de Palencia, negó ayer la apertura de nuevas investigaciones y que se haya detenido a alguna persona.