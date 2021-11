Sonia Lalanda dimite como concejal de la Agencia de desarrollo

La sorpresa saltó en una rueda de prensa programada durante la mañana de hoy martes, Ante los medios la única representante de Vox en el Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda y cuyo voto decide, tal y como se ha podrido corroborar en el último pleno,ha anunciado su dimisión como concejala específica de la agencia de desarrollo, algo que ha comunicado minutos después al propio alcalde de la Ciudad.

Asegura Lalanda en un comunicado que "Palencia está peor que en junio de 2.019", momento en el que inició esta última legislatura, merced al único documento firmado entre Ciudadanos y VOX en toda España.

"En el pleno de toma de posesión celebrado el día 15/06/2019 nos comprometimos a respaldar la gobernabilidad y estabilidad del Ayuntamiento, previo compromiso de PP y C's del cumplimiento de un programa de trabajo que incluía 67 medidas de distintas ordenes, necesarias para el impulso de Palencia", recuerdan desde VOX.



"Alcanzar aquel acuerdo no fue fácil y de hecho fue el único documento firmado por Ciudadanos con VOX en toda España, peleando para alcanzar ese compromiso hasta unos minutos antes del inicio de la sesión, como se recogió en el acta.

Si nos ponen entre la espada y la pared, elegimos la espada. Y así ha sido y, de hecho, esta mañana, finalmente,

Ciudadanos ha firmado un documento en el que asume las condiciones que habíamos pactado

con el Partido Popular para la investidura de Mario Simón, como Alcalde de Palencia, paro la

presente legislatura. Por lo tanto, el acuerdo alcanzado con VOX se mantiene..." Llegaron a argumentar ese día.



"Sobrepasado el ecuador de la legislatura podemos decir con gran preocupación que aquel acuerdo es papel mojado, apenas se ha cumplido alguno de sus puntos, y Palencia está mucho peor que en junio de 2.019. La ciudad tiene apariencia descuidada, triste, oscura y con un gran déficit mantenimiento. Empresarios y autónomos no encuentran más que trabas burocráticas, se ha extendido el mensaje no exento de razón de que "todo es más complicado, más riguroso, más difícil en Palencia" y su ayuntamiento no ofrece tampoco ningún beneficio fiscal" han declarado hoy.

Para VOX "Las pocas iniciativas empresariales que se plantean tiran la toalla, huyen a otra parte o terminan estrellándose contra un muro de problemas municipales impensables en otros lugares. En las licitaciones no se fomentan criterios que ayuden a la participación de empresas de Palencia y la inmensa mayoría se adjudican a empresas de fuera".

Otros motivos arrojados durante este comunicado de VOX que han concluido con la dimisión de Lalanda ha sido ver como "El comercio y la hostelería languidecen sin que el Ayuntamiento lidere alguna iniciativa de impacto y se conforma con hacer siempre lo mismo, mientras se acaba de perder una subvención de la Cámara de Comercio de España para un proyecto innovador en el comercio de 200.000 € Cierran tiendas, cadenas, bares y restaurantes, cierran sucursales bancarias, se suprimen frecuencias de trenes, se aparca en el tiempo la obra del hospital. Cada día un paso más hacia la destrucción de empleo y riqueza, de oferta de servicios... y aqui no pasa nada.

No se hace nada para retener a los jóvenes y en una situación de grave crisis en la economía de las familias el PP no tiene empacho en pretender una subida del 4% de sus tributos para el 2022, pactando con el PSOE o Ganemos para conseguir su objetivo", enumeran.

"Se está perdiendo la oportunidad de utilizar los más de 20.000.000€ de la Estrategia DUSI en cambiar la ciudad con un objetivo de desarrollo futuro y se empeñan en gastarlo en obras faraónicas, actuaciones innecesarias y caprichos de concejales, mientras Palencia está sumergida en una crisis gravisima, el Grupo de Gobierno PP-C's no sabe donde estáni dónde nos lleva, no es un socio confiable y no tiene un proyecto de futuro para Palencia: se limita a poner parches directamente proporcionales a la presión que ejercen sus concejales por separado", relatan.

Para Sonia Lalanda "el PP es el principal responsable del asunto de la Calle Jardines", asunto que la hasta hoy concejala califica como "un escándalo en toda regla sin precedentes en la historia del municipalismo español. La ineficacia, pésima gestión y afán especulativo-institucional del PP nos va a obligar a todos los vecinos de la ciudad de Palencia a pagar 26.500.000 € a la Diputación por un terreno de poco más de 30.000 m2", aseguraron hoy desde VOX, llegando incluso a solicitar la dimisión de los responsables del Grupo de Gobierno Municipal, y sobre todo el Grupo Popular,



"¿Qué más tiene que pasar en una ciudad para que los responsables de un desastre de este calibre dimitan y se vayan a su casa?. Preguntan desde VOX. "En definitiva el Grupo de Gobierno de PP y C's ha demostrado: La carencia de un proyecto de futuro para Palencia. La falta de ilusión y su conformismo con la deriva de la ciudad".

Finaliza el comunicado firmado por la propia Sonia Lalanda y que ha contado con el beneplácito del partido a nivel Nacional, dado "el incumplimiento de los acuerdos programáticos, la falta de ilusión y su conformismo con la deriva de la ciudad. VOX no es una filial del PP" Afirman rotundos desde su sede en la C/ Mayor de la capital.

"Ante esta situación tan lamentable, comunicamos que no vamos a acompañar más en su deriva a un grupo de gobierno sin proyectos, ni ambición por Palencia, sin propuestas de futuro y sin más interés que estar por estar".

Pese a todo ello, el grupo municipal de VOX aseguró hoy que "Asumió con los palentinos el compromiso de aportar gobernabilidad al ayuntamiento, y lo vamos a cumplir hasta el final, respaldando al gobierno municipal en aquello que sea imprescindible para la

ciudad, porque la alternativa en este momento de gobierno de izquierdas es aún peor", cerrando pues la puerta a una posible moción municipal.

"No vamos a ser colaboracionistas con un gobierno de pp+c's que por desidia, abulia o desinterés es incapaz de abordar los gravísimos problemas de la ciudad. Nos bajamos de este carro que no sabe donde va" Afirmó la formación argumentando que su posición ha sido la oposición y donde "por coherencia", se van a quedar.

Tras todo lo expuesto, Lalanda aseguró que hoy mismo presentará al alcalde su dimisión en la Concejalía específica de la agencia de desarrollo: "es imposible intentar apretar un tornillo en una máquina que no funciona". Finalizó