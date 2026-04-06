La solidaridad de Palencia construye escuelas y un futuro en la selva de Honduras

La ONG Solidaridad Globalizada ha publicado su Memoria de 2025, donde detalla el impacto de las acciones financiadas gracias al respaldo social e institucional de Palencia. Con una inversión superior a los 32.500 euros, la organización ha logrado mejorar la calidad de vida de familias en la zona de Copán, en la selva hondureña, llegando a casi 500 niños a través de comedores escolares, nuevas infraestructuras y becas.

May Chaparro, presidenta de Solidaridad Globalizada, ha afirmado que afrontan el nuevo año con una firme convicción: “Iniciamos este 2026 con la convicción de que la solidaridad no es solo un acto de generosidad, sino una necesidad estratégica para la supervivencia humana”. Según Chaparro, las actuaciones demuestran que “Solidaridad Globalizada es más que un nombre: es una promesa cumplida”.

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Nuevas infraestructuras educativas

Una de las actuaciones más destacadas ha sido la construcción del kínder de Choncó, una humilde aldea dedicada al peonaje agrícola. Anteriormente, los 20 niños del kínder recibían clases en un cobertizo o debajo de un árbol, por lo que la ONG, con financiación del CEIP Modesto Lafuente y los CEAS de Palencia, decidió levantar una nueva escuela.

La comunidad ha jugado un papel clave, ya que la mano de obra no cualificada fue aportada por los hombres de la aldea, coordinados por el líder indígena Tereso García. La obra ha consistido en un aula de 7x6 metros, un servicio con fosa séptica y una pila de agua, una solución necesaria ante la falta de alcantarillado en la zona.

Alimentación y cohesión social

El mantenimiento de los comedores escolares en La Estanzuela, Boca del Monte y Monte los Negros ha sido otro de los pilares. Gracias a este proyecto, financiado por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Palencia y la propia ONG, unos 400 niños y niñas reciben una comida diaria garantizada.

Este programa se apoya en un fuerte compromiso comunitario, con la participación activa de las madres en la cocina y del profesorado en la gestión. Los resultados son evidentes: ha mejorado la asistencia escolar, la concentración en el aula y el bienestar general de la infancia, convirtiendo los comedores en un motor de desarrollo educativo y social.

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Becas y apoyo al profesorado

Para garantizar la continuidad educativa, el programa de becas al estudio ha sido fundamental para reducir el abandono escolar. La ONG beca a cerca de 60 niños y niñas, con un desembolso de 200 € anuales por beca, aliviando la carga económica de las familias para cubrir gastos de material o transporte.

Paralelamente, la organización ofrece ayudas económicas a maestros y maestras para reforzar la enseñanza. Esta medida estratégica permite una mayor dedicación al refuerzo educativo y a la atención personalizada, consolidando el compromiso de la ONG con una educación inclusiva y de calidad.

No nos cansaremos de agradecer las numerosas muestras de solidaridad que recibimos May Chaparro Presidenta de Solidaridad Globalizada

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De cara a 2026, Solidaridad Globalizada se ha propuesto continuar con sus proyectos clave y acometer nuevas acciones, como finalizar el kínder de Choncó y construir uno nuevo en la aldea de El Tesorito. May Chaparro concluye con un mensaje de gratitud: “No nos cansaremos de agradecer las numerosas muestras de solidaridad que recibimos y la colaboración personal y económica que hemos tenido hasta ahora”.