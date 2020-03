Solicitan 10 meses de cárcel para un palentino por dar un azote en la nalga a su hija

Lejos quedan los tiempos de “EGB”, donde las rabietas de un niño se sofocaban en ocasiones con una serie de zapatillazos por sílabas...

Hoy en asuntos que tienen que ver con los tribunales de Palencia. Les acercamos un caso cuanto menos llamativo.

Propinar un azote a su hija de 6 años en una nalga para sofocar la rabieta de la pequeña, le puede costar a un palentino hasta 10 meses de cárcel.

En una información que adelanta Alberto Abascal en Diario palentino, podemos leer como un padre tendrá que presentarse en el juzgado de lo penal, acusado de maltrato a su hija.

Padre e hija se encontraban el 26 de Junio de 2018 en una visita a la piscina. El padre intentó llevarla a casa de su madre con la quien compartía la custodia de la menor, que se mostraba reticente a abandonar el lugar. Tras una primera rabieta en el coche, golpeando el asiento del conductor, legaron al domicilio del padre que intentó sin éxito que se duchase, argumentando la menor que lo haría cuando llegase a casa de su madre. El hombre se desplazó a la casa de su ex-mujer que no se encontraba en el domicilio. Tras varias llamadas, decidió volver a casa e intentar de nuevo duchar a su hija, negándose de nuevo la menor y cogiendo otra rabieta que la llevó a tirarse por el suelo, encender las luces y dar patadas a las paredes según el fiscal. Ahí es cuando se produjo el azote que según las informaciones referidas "no fueron de animo lesivo "para el fiscal, pero si "utilizando una fuerza desproporcionada, a juicio del Ministerio Publico no necesaria" .

Como consecuencia de la “azotina” en la nalga de la menor quedó la marca de la mano del padre.

Por este motivo el fiscal pide para este hombre, 24 días de trabajos comunitarios además de la prohibición de acercarse a la menor a menos de una distancia de 50 metros.

Su ex-mujer, que ejerce en este caso de acusación particular, demanda al juez diez meses de cárcel y una orden de alejamiento de 500 metros, para el que fuera su pareja año y medio antes de que ocurriera este episodio.

Se trata de un caso que fue archivado por el juez instructor en el año 2019 y en el que la audiencia provincial de Palencia admitió un recurso de apelación, al entender que existían indicios de maltrato familiar.

En un caso similar en Pontevedra, una madre fue condenada a dos meses de prisión por darle dos bofetadas a su hijo de 10 años