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Este será el menú especial que servirá el Hospital Río Carrión de Palencia  a los pacientes para celebrar el Día de Castilla y León

Los ingresados en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia degustarán unos platos muy tradicionales para conmemorar la fiesta de la Comunidad

Cocina del Hospital Río Carrión de Palencia

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Cocina del Hospital Río Carrión de Palencia

Raúl González

Palencia - Publicado el

1 min lectura

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia se suma a la celebración del Día de la Comunidad con una iniciativa gastronómica especial. El Complejo Asistencial Universitario de Palencia (Caupa) ha preparado un menú con platos típicos de la tierra para que los pacientes ingresados en el Hospital Río Carrión y en el Hospital San Telmo puedan conmemorar el Día de Castilla y León desde sus habitaciones.

Sabor a la tierra en el hospital

El menú principal que se servirá consiste en sopa castellana y lechazo asado con ensalada. Para su elaboración, se han utilizado productos de primera calidad suministrados por proveedores locales, reforzando así el vínculo con el entorno y sus productores.

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Estos platos se han diseñado teniendo en cuenta las necesidades de cada paciente. Profesionales de la unidad de Nutrición y Dietética y del servicio de Hostelería/Cocina han trabajado con las unidades médicas para crear menús personalizados que se adaptan a cada dieta sin perder la esencia de la cocina tradicional.

Opciones para todas las necesidades

Esta apuesta por la excelencia en la atención sanitaria también ha contemplado alternativas para quienes no consumen carne. La propuesta culinaria ofrece un menú ovolactovegetariano que incluye corvina al horno y coliflor con bechamel y queso, garantizando que todos los pacientes puedan disfrutar de una comida especial.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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