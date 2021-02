El sector de los espectáculos continúa en números rojos

Durante los últimos meses, muchos sectores se han visto muy perjudicados por la situación que atraviesan con la pandemia. Representantes de la hosteleria, centros deportivos y pequeños comercios han promovido, en diversas ocasiones, manifestaciones para protestar y pedir a las administraciones ayudas directas, que les permitan proseguir con sus negocios. Dentro de las limitaciones, los empresarios de estos sectores han podido abrir sus negocios y obtener leves ingresos para lograr subsistir.

No es el caso del sector de los espectáculos, que lleva desde el inicio de la pandemia sin poder facturar. Tinín Ramos, gerente de la empresa de espectáculos Global Producciones, asiente que durante los meses de pandemia «ha sido el sector más perjudicado de todos ya que no hemos podido trabajar». Artistas y miembros de empresas de espectáculo se han visto en la obligación de «reinventarse» y realizar otros oficios para seguir adelante. Este empresario palentino apoya y defiende esas decisiones, pero cree que «no es algo para lo que hayan estudiado y se hayan preparado durante tanto tiempo, esta situación no les está permitiendo realizar su verdadero trabajo».

Este empresario etiqueta como «rídiculas y absurdas» las ayudas que está teniendo el colectivo, «es imposible que alguien que se dedique a esto, sobreviva con esas cantidades», afirmó el gerente. En la provincia de Palencia son ocho las empresas que se dedican al mundo del espectáculo, «alrededor de 450 personas viven día a día de este negocio», asegura Tinín Ramos.

Un sector que, a pesar de las restricciones y de la disposición en la que se encuentra, apenas ha presentado movilizaciones para alzar la voz. «Es intrínseco el ser discretos, cuando estamos en un espectáculo tenemos que pasar totalmente desapercibidos», destacó el administrador. El colectivo palentino denuncia la falta de apoyo del Ayuntamiento de la capital al contratar empresas de fuera de la provincia para realizar espectáculos en la ciudad, aseguran estar «sorprendidos con el consistorio por la decisión de contactar con empresas de fuera de Palencia».