Scouting de Lucentum Alicante: el uno por uno de los de Pedro Rivero

Tras cosechar una dolorosa derrota en casa ante Palma, alejándonos a falta de 6 jornadas a 2 partidos del PO con muy pocas opciones hoy día, hay que seguir jugando porque la liga no para. Visitamos por primera vez la pista de Fundación Lucentum que ha conformado un gran plantel y ha vuelto a confeccionar una plantilla competitiva. Con 6 temporadas de historia con su nueva denominación como Fundación, este club de nueva creacióncumple su 2º temporada en la liga. Da relevo al histórico Lucentum (fundado en el 1994 y que consiguió 4 ascensos a ACB ). Una ciudad histórica en el basket como Alicante y su afición, no podía quedarse sin baloncesto de alto nivel.





HLA Alicante es un equipo que se sitúa 4º en la tabla del grupo del título con 7 victorias y 5 derrotas (7-5). De sus 7 victorias, 4 han sido como local y 3 fuera de su feudo. Llegan en buena racha con 3 victorias seguidas. Los precedentes históricos de enfrentamientos con Alicante son, de 1 partido jugado, 1 victoria para Palencia y 0 para el equipo alicantino (en Alicante aún no ha habido precedentes de enfrentamientos) . En casa, han vencido 8/12 encuentros, siendo un equipo muy fiable en su feudo y habiendo ganado a grandes equipos como Valladolid o Coruña entre otros.





Vienen de GANAR en Lugo ante Breogán (82-85) destacando Noah Allen con 19 valoración. El precedente del partido de IDA en Palencia en la 19/20, fue victoria por 93-84, destacando Kevin Larsen con 22 de valoración .





El segoviano Pedro Rivero, sigue siendo el entrenador en tierras alicantinas. Con el ascenso a LEB Oro, renovó por 2 temporadas más y cumple actualmente, la 2º campaña en su contrato y 3º temporada seguida al frente. Es un coach muy querido allí que ha ido creciendo de la mano del club y está siendo muy satisfactorio el rendimiento para ambas partes. En su CV está el doblete de la 18/19 con consecución del título en LEB Plata + la Copa en su debut en los banquillos . Como jugador, fue uno de los mejores jugadores de la historia de la LEB Oro (13 temporadas como profesional y un clásico de la competición). 4 ascensos a ACB . Es de los pocos profesionales que ha podido vivir y ser determinante en ascensos, tanto como jugador como ahora de entrenador. Una gran referencia. Han renovado 5 jugadores . Sólo tiene 1 debutante en la liga. La media de edad es de 28,4 años .





Vayamos a analizar la plantilla de HLA Alicante:





Posible Quinteto Titular





Base : (Dorsal 3): Justin Pitts de 26 años y 1,78 altura. Sigue de la pasada campaña. 2º temporada en la liga y 3º temporada en Alicante. Una de las renovaciones claves e importantes del equipo . Se adaptó la anterior 19/20 perfectísimamente al salto de categoría. Base más anotador que director. Es un jugador con una facilidad tremenda para anotar (se le caen los puntos de las manos), excelso 1vs1, buen penetrador y gran manejo de balón. Una calidad a raudales. A pesar de ser bajito, buenas capacidades físicas. Seguro desde el TL. 1 galardón de MVP semanal . Hace una pareja complementaria casi perfecta con Llompart y ambos conforman, una de las mejores parejas de bases de toda la LEB Oro . Medias: En 26 minutos; 14,1 puntos con 3,3 asistencias y 2,2 rebotes con 49% TC con 40% triples (44-110) y 90% TL





Escolta : (Dorsal 5): Chumi Ortega de 24 años y 1,90 altura. Sigue de la temporada pasada. Con experiencia en EBA, LEB Plata. 2º temporada en la liga. Es el cemento del equipo y uno de los jugadores más queridos por la afición. Aporta mucha garra, energía y hace piña en el vestuario. Ayuda mucho en el rebote. Cada temporada que pasa, crece más. Ha experimentado una gran mejora en su amenaza 6,75 . Medias: En 21 min; 6,3 puntos con 3,9 rebotes con 45% triples (20-44) con 51% TC y 62% TL (18-29)





Alero/Escolta : (Dorsal 8): Noah Allen de 26 años y 2,03 altura. Interesante fichaje el de este alero norteamericano quien está siendo uno de los jugadores más en forma del equipo . Fichado a finales de enero, procedente de la 2º Alemania (Bremerhaven). Tiene experiencia en LEB Oro, ya que con Manresa ascendió en la 17/18 a ACB. 2º temporada en la liga. No tiene un excelente tiro de 3, de hecho tiene unos bajos %, pero es muy fiable en el TL y sobre todo aporta mucho físico, pudiendo postear a sus rivales, mucho talento siendo un gran finalizador de jugadas y con inteligencia a la hora de jugar sin balón y en los bloqueos indirectos. Ayuda mucho en el rebote. Medias: En 19 min; 8,7 puntos con 3,8 rebotes con 29% triples (8-27) con 53% TC y 81% TL





Ala - Pívot : (Dorsal 11): Stojan Gjuroski de 29 años y 2,02 altura. Interior macedonio fichado procedente de la 2º francesa (Evreux). 2º temporada en la categoría. Experiencia en la 18/19 primero con Huesca y después con Melilla. Internacional absoluto por Macedonia . Es el típico “4 abierto” con polivalencia pudiendo jugar incluso al “3”. Buen tiro exterior para abrir el campo (aunque de momento desacertado) y veloz para jugar en transiciones rápidas. Jugador interior de quien se esperaba más en su rendimiento, teniendo en cuenta sus precedentes pasados . Medias: En 20 min; 6,6 puntos con 2,3 rebotes con 37% TC con 28% triples (22-78) y 75% TL





Ala – Pívot/Pívot : (Dorsal 45): Jorge Bilbao de 25 años y 2,05 altura. Center fichado procedente de Cáceres, donde dejó grandes sensaciones en su debut LEB Oro. Es un auténtico guerrero aportando muchos intangibles y siendo gran defensor, con mucha garra y carácter en la pista. Gran reboteador (principalmente carga muy bien el rebote de ataque). Jugador duro físicamente. Capacidad para jugar de cara y de espaldas al aro y polivalencia al “4” y al “5”. 2º temporada en la liga. Sin rango eso sí, de tiro. A mejorar sus % de TL. Sigue progresando, yendo de menos a más con una campaña muy estable . Medias: En 18 min; 7 puntos, 5 rebotes con 59% TC y 66% TL (46-69)





Banquillo





* ES BAJA POR LESIÓN (ROTURA DEL SÓLEO) Base : (Dorsal 9): Pedro Llompart de 39 años y 1,90 altura. El base balear sigue de la temporada pasada y sigue una campaña más, en LEB Oro. 7º temporada en la liga, 2º seguida en Alicante. Continúa en la que es su casa. Ya estuvo del 2008 al 2012 también en ACB, donde consiguió ascender a la ACB con el equipo alicantino (08/09). Con experiencia en ligas europeas, como Italia . Un LUJAZO tenerlo en la categoría. Mucha experiencia ACB (nada menos que 341 partidos y 12 temporadas) . Es un base que tiene una facilidad innata para asistir y ver al compañero liberado, que hace mejor al resto del equipo y que también tiene una gran facilidad para anotar desde cualquier lugar del perímetro. Completísimo y con mucha experiencia. Pareja excelsa con Pitts. Uno de los playmakers más contrastados y de mayor calidad de toda la liga . Medias: En 24 minutos; 8,7 puntos con 4,7 asistencias. 39% TC con 32% triples (25-76) y 89% TL





Base : (Dorsal 7): Guillem Arcos de 20 años y 1,93 altura. Jugador de la casa que sigue una temporada más, cumple la función de 3º base del equipo y refuerzo en los entrenamientos. 2º temporada en la liga. Medias: Apenas ha jugado 3 minutos en 9 encuentros





Escolta/Base : (Dorsal 25): Rafael Huertas de 36 años y 1,91 altura. El exterior cordobés viene de Almansa y anteriormente, de conseguir el ascenso con Bilbao a ACB aunque es cierto que no tuvo mucha participación. Experiencia ACB conGuipúzcoa en la 14/15. Esa misma campaña estuvo en Palencia 2 meses. Cumple su 14º temporada en la liga. CLASICAZO de la categoría, top 10 en partidos jugados en toda la historia . Es un jugador todoterreno, aceptable tirador y penetrador y duro en defensa. Jugador muy completo y uno de los “2” nacionales más experimentados de la liga. Muy importante más allá de su rendimiento deportivo, el ser uno de los líderes del vestuario . Está jugando minutos de base para dar descanso a Pitts, por la lesión de Llompart . Medias: En 13 minutos; 2,2 puntos con 1,4 rebotes con 30% triples con 26% TC y 100% TL (4-4)





Alero : (Dorsal 15): Edu Martínez de 30 años y 2,02 altura. Importante fichaje procedente de COB. Tiene experiencia en la máxima competición (Burgos) en ACB donde la verdad que no contó con demasiados minutos. 8º temporada en la liga. Se trata de un “3 alto” que ha ido dando pasos de gigante cada año y que es un excelente tirador de 3 sobre todo desde las esquinas, ha experimentado mejoría en el rebote o su defensa. Fiable desde 4,60. Sin duda “3” nacionales como el, quedan pocos por sus peculiares características y lo bien que interpreta el juego. Otro jugador vital . Medias: En 17 minutos; 6,7 puntos con 2 rebotes con 41% TC con 33% triples (34-101) y 91% TL (11-12)





Escolta : (Dorsal 23): Txemi Urtasun de 36 años y 1,92 altura. El viejo rockero navarro, sigue una campaña más en la categoría. Fichado como Edu Martínez procedente de COB. Vuelve a jugar en tierras alicantinas, donde ya estuvo con el extinto Lucentum (08/09). Acumula en ACB 12 temporadas y casi 340 partidos . 6º temporada en la liga. Un lujo tenerlo en la LEB Oro. Si bien es cierto que su última parte de su carrera deportiva, ha estado condicionada por las lesiones con multitud de problemas físicos los últimos años . Ya la pasada 19/20 estuvo físicamente mucho mejor y eso, se está notando para bien. Se trata de un escolta muy anotador con multitud de recursos, gran tiro de media y larga distancia, generándose además sus propios lanzamientos. Le cuesta más defender, lo cual es uno de sus debes. Pero tiene buena visión de juego y también ayuda en el rebote. Uno de los jugadores claves en el perímetro con mucha experiencia . Medias: En 22 minutos; 11 puntos con 2,1 rebotes con 2,3 asistencias con 31% triples (28-88) con 43% TC y 90% TL (46-51)





Pívot : (Dorsal 57): Álex Galán de 21 años y 2,07 altura. Sigue de la temporada pasada, cumpliendo su 3º temporada en el equipo y 2º en la liga. Fue internacional en categorías inferiores , es un jugador aún muy joven pero que sigue con su gran progresión año a año. Batallador en los 2 aros, además tiene rango de tiro pudiendo anotar desde 6,75 y a media distancia y siendo bastante fiable cada vez que tiene que ir a la línea del TL. Jugador vital en la rotación interior del equipo, aportando mucho cada vez que está en pista . Medias: En 18 min; 8 puntos con 4 rebotes con 52% TC con 35% triples (7-20) y 72% TL





Pívot : (Dorsal 6): Jonas Zohore de 29 años y 2,10 altura. Gran fichaje el del center danés procedente de Bulgaria (Rilski). Conoce España. Experiencia en EBA hace 10 años (Torrelodones), desde entonces no ha parado de progresar. Debuta en la liga. Gran físico, muchos kgs en la pintura, tiene grandes movimientos al poste bajo y es un aceptable reboteador. No tiene rango de tiro, pero su radio de acción bajo los tableros es dominante, siendo también un muro en defensa. Muy intenso. Gran finalizador en P&R. Es un “armario” . A mejorar los TL. Internacional absoluto con Dinamarca donde comparte selección entre otros, con un ex nuestro como Kevin Larsen . Ha tenido altibajos durante la temporada, pero ahora su momento de forma es muy óptimo . Medias: En 16 min; 8,3 puntos con 4 rebotes con 61% TC y 64% TL (50-78)





ESTADÍSTICAS ÚNICAMENTE REFERIDAS AL GRUPO DE ASCENSO





Lucentum (medias): ptos anotados; 90,5 pts. (2º)

ptos recibidos; 74 pts. (2º)

2 pts (59%)(2º)

3 pts (33%)(7º)

T. Libres (83%)(1º)

reb totales (30) (7º)

reb def. (21,8) (7º) LUCENTUM ES 2º MEJOR ATAQUE Y 2º MEJOR DEFENSA,

reb ofens. (8,3)(5º) 2º % T2, LIDER % TL, LIDER ROBOS,

asist. (15,3)(4º) 2º QUE MENOS PERDIDAS COMETE,

B. robados (9) (1º) 2º FALTAS COMETIDAS Y 2º FALTAS RECIBIDAS

B. perdidos (10)(9º)

Faltas Cometidas (23,5)(2º)

Faltas Recibidas (23)(2º)



Palencia (medias): ptos anotados; 71,5 pts. (10º)

ptos recibidos; 77,7 pts.(5º)

2 pts (51%)(9º)

3 pts (31%)(9º)

T. Libres (76%)(4º)

reb totales (28,3)(9º)

reb def. (20,8) (9º) PALENCIA ES EL PEOR ATAQUE, 2º PEOR % T2 Y % T3,

reb ofens. (7,5) (6º) 2º PEOR EN REB. TOT Y REB.DEF, 2º QUE MENOS FALTAS COMETE

asist. (13,8) (8º) Y 2º QUE MENOS FALTAS RECIBE

B. robados (5)(6º)

B. perdidos (12) (5º)

Faltas Cometidas (19,5)(9º)

Faltas Recibidas (17,3)(10º)









¿CÓMO LLEGA ALICANTE Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA 2º FASE POR EL TÍTULO?





El entrenador segoviano Pedro Rivero sigue comandando el proyecto, en su 2º y de momento última temporada del contrato que firmó para LEB Oro. Le han dado la confianza y han apostado por él y no es para menos pues en su debut en los banquillos, consiguió el ascenso a LEB Oro junto la consecución de la Copa de LEB Plata. A pesar de tener poca experiencia en la faceta de entrenador ya está demostrando de su valía y la experiencia como jugador donde fue uno de los mejores en la LEB Oro sin duda, que lo avalan .





Lucentum llega en buen momento de victorias y de confianza situados en esa parte alta de la tabla.

En ataque es un equipo que juega a ritmo muy alto ( 4º equipo del grupo del título con más posesiones por partido, con 70,5 ), muchas posesiones y cortas. Tienen mucha calidad y es un bloque. En defensa, han mejorado mucho. De hecho son el único equipo del grupo del título en comparación con la 1º fase, que permite menos puntos en lo que llevamos de 2º fase. El primer objetivo principal está logrado, salvación conseguida . A partir de ahí, no cabe duda que hay plantilla y equipo para cotas más elevadas y en ello están. Tienen muy encaminado, intentar conseguir una de las 7 plazas que dan derecho a jugar el PO de ascenso a ACB.





LO MEJOR Y LO PEOR





Lo mejor : Han apostado por mantener la base del proyecto. Rivero como coach es la gran clave y a ello han sumado las renovaciones de hasta 5 jugadores(Pitts, Llompart, Arcos, Ortega, y Galán). A mayores han aterrizado jugadores no nacionales que conocen la liga(Allen, Gjuroski), jugadores nacionales en progresión o bien, experimentados en la categoría (Bilbao, Huertas, Martínez, Urtasun) y un debutante con gran cartel (Zohore). El equipo está en un nivel elevado de confianza.





Lo peor : La irregularidad de los alicantinos, quizás sea el principal aspecto negativo a mejorar. Actualmente llegan con varias victorias seguidas, pero anteriormente habían terminado la 1º fase con malas sensaciones y varias derrotas encadenadas. Un equipo de dinámicas. Necesitan ganar en regularidad para llegar lo mejor posible al final de campaña y a los futuribles PO ascenso. Aunque no lo han notado en cuanto a resultados, la lesión de Llompart está sin duda siendo otro elemento negativo.





LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR





ESTRELLA : JUSTIN PITTS





JUGADOR A SEGUIR : NOAH ALLEN / JONAS ZOHORE





El partido se disputará este VIERNES 9 de Abril a las 19:30 h y será dirigido por los colegiados (Paula Lema Parga → colegio gallego), (Sandra Sánchez González → colegio catalán) y (Juan Ramón Hurtado Almansa → colegio melillense).





