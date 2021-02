Scouting de Leyma Coruña: el uno por uno de los de Sergio García

Tras volver al camino del triunfo con la victoria a domicilio en la pista de Tizona, nos toca recibir a uno de los grandes favoritos de toda la LEB Oro y jugar ante Leyma Coruña, sin duda por tal y como ha fichado este verano, el máximo favorito a liderar la competición e intentar el salto a ACB. Leyma cumple su 9ª temporada en la liga y ya se ha convertido en un clásico de la competición.

Coruña es un equipo situado 2º en el Grupo Oeste con 9 victorias y 4 derrotas (9-4). De sus 9 victorias, 4 han sido como local y 5 fuera de su feudo. Encadenan una buena racha de 3 victorias de los últimos 4 jugados. Desde que llevan en Leb Oro, es muy habitual verlos jugar el play off ascenso a ACB. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos contando el PO, datan de 21 partidos jugados ante ellos, con 14 victorias palentinas y 7 coruñesas (en Palencia 6-2 es el balance a favor de los nuestros). Si sólo tomamos en cuenta la LR, de 16 enfrentamientos, 5 victorias para Coruña y 11 Palencia (siendo en Palencia 4-1, el balance para los nuestros). Fuera de casa, han vencido 5/6 encuentros, habiendo ganado a rivales difíciles como Valladolid y Breogán. Partido especial para Sergio García al jugar ante el equipo con quien consiguió ascender en la pista a ACB.

Vienen de GANAR a COB (86-75) destacando Mc Ghee con 20 valoración. El precedente del partido de IDA de esta temporada en Coruña, fue derrota por 66-64, destacando Borovnjak con 17 de valoración.

Sergio García, cumple su 2º temporada regentando el banquillo coruñés y tras estar como 2º entrenador de Guipúzcoa en ACB las anteriores 2 campañas a las órdenes de Porfi Fisac y Valdeolmillos. Viejo conocido en Palencia. No en vano, con él conseguimos el ascenso no concretado en los despachos a ACB en la 15/16 y jugar la final del PO en la 16/17. Ha dado relevo a Gustavo Aranzana quien estuvo 2 temporadas anteriores en tierras gallegas. Han renovado 3 jugadores. Sin debutantes en la liga. La media de edad es de 28,2 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Leyma Coruña:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 12): Augustas Peciukevicius de 29 años y 1,92 altura. El base lituano sigue de la temporada pasada. 3º temporada en la liga (anteriormente 15/16 con Burgos). Base alto con experiencia en ligas bálticas. Jugador descarado que ayuda en el rebote por su altura y sobre todo es muy buen pasador, debiendo mejorar su tiro exterior, cosa que está haciendo. Base más director que anotador si bien es cierto que, con sus penetraciones saca puntos fáciles. Gran físico y buen defensor. A mejorar el 4,60. Hace buena pareja con Maiza y da consistencia a la posición de base. Medias: En 19 minutos; 7,5 puntos con 3,3 asistencias y 3,2 rebotes con 47% TC, 30% triples y 50% TL (12-24) (4º asistencias)

Escolta/Base: (Dorsal 22): Zach Monaghan de 28 años y 1,88 altura. Nuevo retorno del “hijo pródigo”. El talentoso americano vuelve a Coruña (por 3º vez en periodos diferentes), procedente de Bulgaria (Beroe). Cumple su 5º temporada en el equipo y 5º en la liga. Base con mucha capacidad para asistir, versátil y gran penetrador con buena mano. Tiene una espectacular visión de juego y le gusta jugar a ritmo alto en los partidos. Es un lujo poder disfrutar de él en la liga. Polivalencia para jugar al “1”. Su juego y nombre es vital para Coruña, debido a que es un emblema y faro en la ciudad herculina. Medias: En 21 min; 10,4 puntos con 3 asistencias con 40% triples (23-57) con 46% TC y 74% TL

Alero: (Dorsal 20): Osvaldas Matulionis de 29 años y 2,00 altura. Gran refuerzo, fichado procedente de Melilla. En su palmarés figura un ascenso de LEB Oro a ACB con Bilbao, consiguiendo ascender a ACB en la Final Four de la 18/19. 6º temporada en la liga. Experiencia en ACB con Obradoiro. Como buen lituano, tiene buena mano en el tiro (aunque de momento no está siendo regular). Posee un gran primer paso y ayuda en el rebote pero además es un muro en defensa. Su caballo de batalla, el 4,60. Top 3 aleros altos de la liga y es un jugador muy importante ya sea en la titularidad o rotación exterior. Medias: En 21 min; 5,8 puntos con 3,2 rebotes con 27% triples (13-48) con 29% TC y 58% TL (17-29)

Ala - Pívot: (Dorsal 10): Javi Vega de 33 años y 2,05 altura. Importante fichaje procedente de Burgos en ACB, donde ha estado las últimas 5 temporadas. El madrileño después de ascender a ACB con San Pablo Burgos en la 16/17, vuelve a jugar en Leb Oro 4 temporadas después. 6º temporada en la liga. Tiene experiencia en Leb Oro ya que jugó además de Burgos, hace años en (Hospitalet, León y Melilla). Acumula hasta 9 temporadas en ACB (Fuenlabrada y Burgos). Es un 4 con buenos fundamentos en la zona y además con mano lo que le hace peligroso desde el tiro de 6,75. Ayuda en el rebote. Mucha entrega, calidad y ha mejorado mucho su % TL. Uno de los mejores “4” nacionales y de toda la liga, siendo su experiencia básica en los coruñeses dentro y fuera de la pista. Medias: En 24 minutos; 7,5 puntos con 4,2 rebotes. 35% TC, 35% en triples con 84% TL (11-13)

Pívot: (Dorsal 16): Gary Mc ghee de 32 años y 2,09 altura. Grandísimo interior norteamericano llegado a mediados de Noviembre, para cubrir las bajas por lesión de Mouha Barro y la salida a su país de Perris Blackwell. 6 temporadas después vuelve a la LEB Oro (14/15 con Breogán). 2º temporada en la liga. Es una alegría tenerlo de vuelta. Su última experiencia fue en Portugal con Benfica. Se caracteriza por su agresividad, defensa y poderío físico. Y en ataque juega por encima del aro siendo un jugador espectacular con variedad de ganchos y mates. Gran reboteador. Jugador muy físico. Sin rango de tiro. En el verano de 2013 jugó la liga de verano con los Warriors de la NBA. Su llegada fue vital para el equipo en la zona coruñesa. Debe mejorar % desde TL. Medias: En 25 minutos; 9,7 puntos y 7,3 rebotes. 55% TC y 62% TL (31-50) (2º rebotes totales) (4º rebotes ofensivos y defensivos) (2º mates)

Banquillo

Base: (Dorsal 11): Gaizka Maiza de 24 años y 1,91 altura. El playmaker vasco sigue de la temporada pasada. Experiencia con Sammic en la 17/18. 3º temporada en la liga. Base equilibrado y más asistente que anotador. Destaca por su buena visión de juego con capacidad para el pase y bastante calidad. A mejorar su lanzamiento tanto de 6,75 como media distancia, lo cual nunca ha sido su fuerte. Da descanso a Peciukevicius, siendo además un líder en la pista. Medias: En 12 minutos; 5 puntos con 1,1 asistencias. 44% TC con 33% triples (8-24) y 72% TL

Alero/Escolta: (Dorsal 1): Dagoberto Peña de 32 años y 1,98 altura. Gran fichaje procedente de Breogán. El exterior dominicano, alterna las posiciones de “2” y de “3” aunque con la altura y cms de Coruña en la 20/21, suele jugar muchos minutos como escolta. Internacional absoluto dominicano. Vuelve a la que fue su casa y con el equipo con el cual debutó parcialmente, en las temporadas 15/16 y 16/17 (recalando después en el filial del Barça). 4º temporada en la liga. Alero con mucho físico y gran tiro exterior que ayuda en el rebote, excelso penetrador y bastante fiable desde el 4,60. Capaz de ganar un partido él sólo por su calidad. Uno de los mejores exteriores de toda la competición. Aunque a veces, se obceca y peca de individualista. Medias: En 20 min; 10,5 puntos con 2,9 rebotes con 44% TC con 37% triples y 71% TL

Alero /Ala - Pívot: (Dorsal 35): Romaric Belemene de 23 años y 2,02 altura. El congoleño llega procedente de Melilla. 4º temporada en la liga. Anteriormente jugó con Clínicas aún en edad junior y en la 17/18, con Oviedo. Sigue haciéndose como jugador. Experiencia ACB con Unicaja, Manresa o la 18/19 con Breogán. Con el paso de los años ha ganado en su talla física, aspecto básico en su juego junto a la potencia. A ello ha sumado, su capacidad para lanzar cada vez más desde fuera, lo cual hacen de él un jugador completo e importante. Polivalente pudiendo jugar al “4”. Ayuda en el rebote. Su gran caballo de batalla siempre han sido los TL y tendencia a cargarse de faltas. Jugador importante en la rotación “3”–“4”. Medias: En 19 min; 5,5 puntos con 2,5 rebotes con 37% TC con 23% triples (9-39) y 52% TL (12-23)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 5): Taiwo Badmus de 27 años y 2,00 altura. Interesante fichaje el del “3” irlandés procedente de Marín, donde fue uno de los más destacados. 2º temporada en la liga. Jugador muy explosivo y con gran físico, ideal para jugar en transición. Excelso reboteador, su altura le permite ser polivalente pudiendo incluso jugar “de falso 4”. Lanza poco a canasta, pero es muy efectivo. Es el último jugador de la rotación exterior. Medias: En 10 minutos; 4,4 puntos con 1,5 rebotes, 79% TC y 36% TL (4-11)

Ala – Pívot: (Dorsal 14): Rolandas Jakstas de 28 años y 2,03 altura. Jugador lituano fichado procedente de Oviedo donde estuvo las últimas 2 campañas. Cumple su 5º temporada en la liga. Buen reboteador, interior móvil con enorme juego de pies tanto de cara al aro como de espaldas y corre bien la transición en ataque. Tiene rango en tiro de 3 y en defensa es un jugador bregador. Es un jugador importante en la rotación del juego interior. Medias: En 16 min; 5,7 puntos con 3,1 rebotes con 53% TC con 16% triples (1-6) y 64% TL (11-17)

Ala - Pívot: (Dorsal 23): Gediminas Zyle de 32 años y 2,10 altura. Jugador lituano que cumple su 5º temporada en la liga y 3º en Coruña en diferentes etapas. “4” abierto. Jugador muy móvil, difícil de defender y con amenaza desde el 6,75 que además ha mejorado cerca del aro donde es más fiable y seguro. Muy coordinado para su estatura con gran envergadura. Ha sufrido un auténtico calvario con las lesiones y por fin afortunadamente, parece recuperado tras lesionarse en Abril de 2019. Estuvo 585 días sin poder jugar. Medias: En 8 min; 5,3 puntos con 2,9 rebotes con 55% TC con 33% triples y 75% TL

Pívot: (Dorsal 44): Abdou Thiam de 22 años y 2,08 altura. Buena renovación la del center africano (senegalés) cumpliendo su 2º temporada en el equipo y en la liga, tras hacer un grandísimo papel en la liga EBA (Betanzos). Valiente y muy buen reboteador, tiene que seguir haciéndose como jugador. Debe seguir ganando músculo pero está en el buen camino. A priori es el último jugador en la rotación interior pero siempre que juega cumple y además, con creces. Sólo ha podido jugar 3 partidos. Da mayor profundidad al banquillo coruñés. Medias: Apenas 7 minutos

ESTADÍSTICAS ÚNICAMENTE REFERIDAS AL GRUPO OESTE

Palencia (medias): ptos anotados; 74 pts. (8º)

ptos recibidos; 70 pts. (3º)

2 pts (51%) (9º)

3 pts (37%) (3º)

T. Libres (73%) (3º)

reb totales (27,5) (7º)

reb def. (20,7) (6º) PALENCIA ES EL 2º PEOR ATAQUE, 3º MEJOR DEFENSA, 3º % T3 Y %TL,

reb ofens. (6,8) (9º) EL 2º CON MENOS ROBOS, PERO EL 2º QUE MENOS PERDIDAS COMETE

asist. (11,9) (4º)

B. robados (5,5) (8º)

B. perdidos (10,5) (8º)

Faltas Cometidas (19,9) (6º)

Faltas Recibidas (18,6) (8º)

Coruña (medias): ptos anotados; 75,8 pts. (5º)

ptos recibidos; 70,1 pts. (2º)

2 pts (54%) (3º)

3 pts (33%) (8º)

T. Libres (63%) (9º)

reb totales (33,1) (1º)

reb def. (23,6) (2º) CORUÑA ES 2º MEJOR DEFENSA, 3º % T2,

reb ofens. (9,5) (2º) 2º PEOR % T3, EL PEOR % TL,

asist. (11,9) (5º) LIDER REB.TOT, 2º REB.DEF, 2º REB. OFENS

B. robados (7,1) (2º) 2º ROBOS, LIDER EN PÉRDIDAS Y EN FALTAS RECIB

B. perdidos (14,1) (1º)

Faltas Cometidas (21,5) (3º)

Faltas Recibidas (21,8) (1º)

¿CÓMO LLEGA CORUÑA Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

El entrenador vasco Sergio García, sigue comandando el proyecto en Coruña tras su paso por ACB como entrenador ayudante de Guipúzcoa. Es un entrenador que conoce perfectamente la categoría. A sus 7 años de experiencia como entrenador ayudante de Natxo Lezkano en Palencia, se suma su liderazgo como entrenador principal en la mencionada 2015/2016 donde consiguió ascender con Palencia Baloncesto a la ACB, para a la temporada siguiente tras no concretarse el ascenso, jugar la final de los PO ante Burgos en 2016/2017. En Coruña sigue aplicando un estilo de juego muy definido, el cual está basado en mucho físico y gran defensa en base a sus jugadores. La gran defensa y cierre del rebote, suponen las grandes premisas principales del equipo gallego. En ataque, es un equipo que juega a ritmo más bien alto y con muchas posesiones. Es un equipo muy solidario principalmente en esas tareas defensivas. Coruña llega en un buen momento de victorias y sensaciones. Su principal objetivo sin duda y visto el plantel configurado, es intentar como sea conseguir esa plaza de ascenso a ACB. Destacar que ES EL LIDER DE TODA LA LIGA CON MEJOR RATING DEFENSIVO (98,8 puntos recibidos / 100 posesiones).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Una profundidad de plantilla inmensa que ya querría tener cualquier equipo de la LEB Oro (12 jugadores, de un nivel muy elevado). Es el equipo con mejor físico de la categoría y con mayor estatura (todos jugadores, incluidos los playmakers, sobrepasan con creces el 1,80 de altura) casi imparables en físico, ritmo y potencia. Cuentan con 2 viejos ídolos claves dentro y fuera de la pista, como Monaghan y Peña.

Lo peor: Las lesiones que sufrieron (de larga duración la de Barro), unido a la salida de jugadores claves por asuntos personales (Perris Blackwell) los afectaron. Ya que no acabaron de coger la regularidad necesaria. Parece que lo superaron. A ello se puede unir una “sobre-presión añadida” siendo el gran favorito, en el caso de que no consiguieran el ascenso y al existir, una única plaza de ascenso a ACB en la 20/21. Está claro que no siempre por mucho nombre que se tenga, se consiguen los éxitos esperados. ¿Lo conseguirá Leyma Coruña?

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: ZACH MONAGHAN / DAGO PEÑA

JUGADOR A SEGUIR: GARY MC GHEE

El partido se disputará este VIERNES 12 de Febrero a las 20:00 h y será dirigido por los colegiados (Mikel Cañigueral Novella → colegio valenciano), (Jesús Marcos Martínez Prada → colegio asturiano) y (Sergio Eduardo González Morán → colegio asturiano).

