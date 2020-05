SATSE: “Hay enfermeros de Palencia que cuentan con equipos de protección que no protegen”

Fue el sindicato SATSE quien alertó a las autoridades sanitarias sobre la posible falta de protección que ofrecían las mascarillas Folding mask KN95 SUBOLUN. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha analizado este elemento corroborando que, efectivamente, no cumplen la normativa y no garantizan una adecuada protección frente a la penetración de partículas. Tampoco las mascarillas FFP2 MOLOVEN cumplen la normativa.

"El día 8 de mayo se ha ordenado la retirada de las mismas en los Centros Sanitarios y Sociosanitarios de distintas provincias en las que estaban siendo usadas por los profesionales sanitarios. En la Residencia Puente de Hierro eran las mascarillas que tenían desde abril y las han usado todas. No quedan para retirar. En la Residencia de Carrión son las que se han utilizado y probablemente también en más residencias privadas. En el Centro Hermanas Hospitalarias, aún quedan después de haber sido utilizadas durante las últimas dos semanas y deben sustituirse cuanto antes. El Gerente de Asistencia sanitaria de Palencia ha emitido un oficio el mismo día 8 de mayo para que se retiren las mascarillas que no cumplen. Se han utilizado en el CAUPA en servicios con pacientes COVID, como Diálisis. Es importante saber dónde se han repartido y quién las ha utilizado para minimizar el riesgo".

SATSE Palencia solicitó al Servicio de Prevención un informe sobre "la idoneidad de estas y otras mascarillas que estaban siendo utilizadas por los profesionales sanitarios. SATSE Palencia también solicitó a la Delegación Territorial de Palencia un catálogo del material de protección que se estaba suministrando con sus fichas técnicas y características. SATSE Palencia pidió a la Delegación Territorial que incluyera en los envíos de material de protección, copia de las fichas técnicas y recomendaciones de los fabricantes a todos los Centros y residencias públicas y privadas, después de que se detectara que se estaban reciclando batas de un solo uso y de que había más de 4 clases diferentes de mascarillas que venían en cajas sin etiquetado.

SATSE Palencia critica la gestión del material de protección. Existe una falta de transparencia en cuanto a los artículos, sus características, distribución, fichas técnicas… Hay un gran desconocimiento y falta de control. ¿Dónde exactamente se han repartido? ¿Dónde han sido utilizadas? ¿Cuándo? Primero fue la falta de equipos de protección, la pérdida de derechos, el trabajo extenuante y exigente, la falta de test diagnósticos… y ahora hay que trabajar aún más desprotegidos, pues los equipos de protección carecen de ficha técnica, identificación y con la duda de si realmente protegen o incumplen la normativa. ¿Qué será lo siguiente? Si la obligación de las Administraciones es proteger a sus trabajadores, durante la pandemia han conseguido que estos trabajadores se sientan desprotegidos, ignorados, no reconocidos y en situación de indefensión".

Por otro lado SATSE Palenciaexigeque "A los profesionales sanitarios y enfermer@s que han estado gravemente desprotegidos, se les realice un estudio de riesgos. Deben seguir los algoritmos del Ministerio y someterse a unacuarentena con vigilancia activa de síntomas para luego y realizar un test diagnóstico, ya que ha existido exposici ó n sin un EPI adecuado y existe un riesgo elevado de que hayan resultado contagiados . Sin embargo, a muchos de estos profesionales aún no se les ha realizado ni siquiera un primer test. En Hermanas Hospitalarias están citados para ello por primera vez, el 13 de mayo.

De nuevo surge la incertidumbre sobre la salud de los enfermeros que han llevado durante días estas mascarillas, en Palencia, las cifras de contagio por COVID-19 ascienden a 48 profesionales enfermer@s positiv@s según datos de la Junta de Castilla y León a 10 de mayo. Y aún hay much@s profesionales a los que nunca se les ha realizado una prueba.

Desde SATSE Palencia se exige que se lleve a cabo una valoración de oficio del estado de salud de todos los trabajadores que han atendido a pacientes COVID utilizando estas mascarillas y se proceda a repetir los test diagnósticos a todos ellos, mediante una técnica fiable (PCR)y no un test rápido. Desde este sindicato se COMUNICA que, de no realizarse el control pertinente sobre la salud de los trabajadores, interpondremos una denuncia ante la oficina de inspección de trabajo.

EN la nota de prensa enviadam instan a las administraciones a "Realizar una valoración real del nivel de seguridad de los equipos de protección antes de distribuirlos entre sus profesionales. No es lógico que la experiencia en relación a los equipos de protección que no reúnen los requisitos de protección establecidos, llegados de terceros países, fundamentalmente China, no hayan servido para aprender. Más bien al contrario, puesto que siguen produciéndose".

El Sindicato de Enfermería SATSE Palencia considera que, mientras no se dote a los trabajadores sanitarios de equipos de protección adecuados y mientras no se lleve a cabo un protocolo estricto de control de los trabajadores sanitarios que pudieran haber sido infectados, va a ser muy difícil controlar la evolución de la epidemia en nuestra provincia, ya que son los propios sanitarios los que en numerosas ocasiones están actuando como vectores de contagio entre sus compañeros, sus familias y la población a la que atienden.

"Es muy triste y muy difícil enfrentarse a una pandemia con la sensación de que tu seguridad como trabajador no importa. Trabajar con un equipo de protección que no protege es más peligroso que no llevar nada. Te expone más suponer que estás protegido cuando no lo estás. Si no tienes nada, tienes más cuidado. Los profesionales sanitarios no somos prescindibles soldados de madera fácilmente sustituibles. Somos personas, y nuestra inseguridad pone en riesgo a nuestras familias y a los ciudadanos. La salud y seguridad de los trabajadores debe ser prioritaria para los gestores y las administraciones".