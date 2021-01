La próxima semana se estudiará un cierre provincial. Rubio Mielgo: "ahora no hay medios para hacerlo”

Las nuevas medidas restrictivas de fase 4 que afectan a Palencia, Segovia y Ávila no contemplan un cierre provincial, lo que ha provocado el desconcierto de muchos ciudadanos, que no entienden cómo se permite acudir a un centro comercial a Valladolid, cuando no lo puedes hacer en tu propia provincia.

El Delegado Territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, ha explicado en COPE que esto “podría cambiarse, las decisiones se toman y se analizan día a día”. Sin embargo, realizar un control exhaustivo en cada uno de los límites provinciales es una ardua tarea, ya que “se necesitan unas infraestructuras y unos medios cuantiosos”, puntualiza. Por el contrario, el control perimetral de la comunidad, aunque lleva su problemática, es asumbile.

“No se podría disponer de suficiente personal para hacer ese control perimetral provincial”, afirma Rubio Mielgo, que apela a la responsabilidad individual “para, aunque se pueda ir a otras provincias, ser lo suficientemente sensatos para quedarnos la mayor parte del tiempo en casa”.