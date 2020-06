Roban casi 3.000 euros a un vecino de Dueñas en una estafa por internet

Pasado día 25 de mayo, un vecino de Dueñas (Palencia), recibió un correo electrónico cuya imagen simulaba el aspecto de la interface del Banco de Santander, en el que se le indicaba el bloqueo de su cuenta por seguridad , instándole a entrar en una página Web igualmente ficticia, para solucionar el problema. Accediendo a la referida página le fueron requeridos los datos de usuario, clave de acceso y otra del certificado electrónico, dando todos los datos solicitados.

Posteriormente tras recibir mensaje de la entidad bancaria en el que se le informaba que el número de teléfono asociado a la cuenta había sido modificado, se puso en contacto con dicha entidad, donde se percataron de la estafa, comprobando que de su Tarjeta le habían extraído 2.929,92 €.

Realizada la preceptiva investigación por Fuerzas de la Guardia Civil de Palencia, se identifica a una mujer de 44 años de edad, con último domicilio conocido en Melilla y actualmente en paradero desconocido, como autora del supuesto delito de estafa telemática “PHISING”.

Del hecho se instruyen las correspondientes diligencias remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de los de Palencia.

CONSEJOS GUARDIA CIVIL PARA PREVENIR ESTAFAS POR INTERNET.

· No ofrezca sus datos bancarios por la Red. No se fíe de las notificaciones del banco por la Red. No instale aplicaciones dedicadas a intercambio de archivos sino conoce completamente su funcionamiento. No abra los mensajes ni archivos adjuntos de remitentes desconocidos. No abra los mensajes cuyo asunto contenga datos extraños. No responda a aquellos mensajes que soliciten su información personal (como nombres de usuario y contraseñas, números de la seguridad social, números de cuenta o tarjeta de crédito…) No haga clic en los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado. Cuando navegue por Internet no facilite su dirección de correo o información personal a las páginas web sospechosas que se lo soliciten. Realice análisis de su equipo con frecuencia.

· Use al menos dos direcciones de correo: una dirección de correo para contactar con sus conocidos y una segunda dirección para utilizar en los formularios de aquellas páginas que solicitan un e-mail para poder acceder a su contenido.

· Si ha sido víctima de un delito, fíjese en todos los detalles que puedan ayudar a identificar al estafador.

· Llame a la Guardia Civil ó Policía, cuanto antes, tratando de darle toda la información posible respecto al suceso.

· Prepare toda la documentación que pueda ser útil.

· Recuerde formule denuncia