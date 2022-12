El Rey Baltasar se pierde en Herrera de Valdecañas

El rural está muy vivo y así quieren transmitirlo desde este pequeño pueblo del Cerrato.

Tras su paso por el Hormiguero, venciendo a Santiago Segura y haciéndose con la estrella que luce en su plató, y un cuarto puesto en el concurso fotográfico "MI PUEBLO ES EL MEJOR", ahora quiere felicitar la navidad a sus vecinos también con un pequeño audiovisual, creado por Erica González Miguel y David Castro…Con la productora Oceangrainaudiovisua, quién escribe el guion y lleva a cabo el video, donde desde el humor, lanzarán un mensaje muy claro: "SI CONOCES HERRERA QUERRÁS QUEDARTE, PORQUE LA NAVIDAD COMO AQUÍ, EN NINGUNA PARTE".

Sin duda, el humor no falta entre estos vecinos que no dudan en sumarse ante cualquier propuesta, todo con tal de poner una nota de alegría en los hogares no solo del municipio, sino de todo aquel que ve el vídeo y esboce una pequeña sonrisa.

Víctor Arroyo, alcalde de Herrera de Valdecañas, siempre tiene una nueva propuesta para sorprender. Una mente inquieta para seguir dando vida a esta localidad. En esta ocasión, cambian la postal de cada año por un pequeño vídeo. Baltasar se ha perdido y entre todos trazarán un plan de búsqueda ya que la Noche de Reyes de cientos de hogares está en sus manos.

¿Dónde estará este Rey Mago tan querido por todos y que representa al continente Africano? Tendrán que ver el vídeo. Solo les adelantamos que en este municipio se lo pasan tan bien, que no os extrañe que alguno de los 3 haya decidido quedarse…