Reunión de FAVPA y Ganemos: "Quejas por la manipulación y falta de escucha del equipo de Gobierno"

La confusión y la incertidumbre continúan en el Ayuntamiento según Ganemos Palencia ya que no se ha dilucidado la forma en que se concederán los acuerdos de colaboración con las asociaciones de vecinos y éstas y otras entidades se ven asfixiadas por la falta de previsión en el desempeño de sus actividades.

Los problemas de las asociaciones de vecinos siguen sin resolverse, entre ellos, no se presta atención a la participación ciudadana y la falta de mantenimiento en los barrios. Además, temen que la herramienta digital del buzón de quejas y sugerencias sustituya su tarea de décadas de trabajo voluntario desinteresado.

Se da una deslegitimación de las asociaciones por tacharlas de tendenciosas para no admitir el servicio que prestan, cuando no aseguran los convenios de colaboración por actividades que debería prestar el mismo ayuntamiento y tampoco confían en la participación de estas asociaciones que vienen prestando un gran servicio a la sociedad, y las desoyen de forma recalcitrante.

En opinión de la plataforma ciudadana Ganemos Palencia “los partidos en el gobierno no creen en la participación ciudadana” y según los vecinos fue la misma representante de Vox quien fijó estos convenios en los años 80, esta contradicción terminar por asfixiar a los representantes vecinales, legitimados en elecciones populares igualmente válidas por democracia participativa. Ahora es ésta misma presentante quién impone que se eliminen los convenios con las asociaciones como condición para aprobar los actuales presupuestos, ya vigentes con la excusa de la estabilidad presupuestaria.

Ciudadanos no gestiona a tiempo los servicios y no toma decisiones acertadas, mientras el PP no hace nada y mira impasible como la ciudad “se cae a trozos”, en palabras de la portavoz de Ganemos Palencia. A todo esto, Vox decide por el resto, de forma que la situación se torna caótica e irreversible, de momento, para los próximos años vista.