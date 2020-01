Retiran el permiso de acceso a la instalación al trabajador que grabó a los jabalíes en FASA

El vídeo se volvió viral. Tres jabalíes corriendo por las instalaciones de la factoría Renault de Villamuriel de Cerrato en Palencia, buscando desesperados la salida entre coches sin matricular o recorriendo la valla que delimita el perímetro de la fábrica ante la mirada atónita de los empleados que salían y entraban a su turno de trabajo.

El último apunte no contado es que el trabajador que filmó y compartió el vídeo no puede acceder al que era su puesto de trabajo.

Hacer fotos o grabar vídeos es algo que está totalmente prohibido realizar dentro de las instalaciones. De hecho los trabajadores que acceden al interior tienen que firmar un documento de confidencialidad al respecto e incluso los encargados de seguridad les tapan el objetivo de la cámara de sus teléfonos móviles al entrar en el recinto, para salvaguardar los procesos de producción de FASA.

Según ha asegurado a COPE Palencia la empresa a través de su departamento de prensa, Renault no despidió la jornada siguiente a ningún trabajador del grupo por tomar imágenes en la factoría.

Efectivamente ningún trabajador de la empresa Renault ha sido despedido por este vídeo viral, aunque uno de los trabajadores de una empresa auxiliar que realiza trabajos para la factoría, fue “invitado a abandonar las instalaciones” por los agentes de seguridad tras la visita de los jabalíes, señalado como el autor del vídeo que envió a un amigo y luego comenzó a circular por grupos de whastapp.

Una vez en la puerta y fuera del recinto, según ha podido saber COPE, se le retiró el permiso de acceso a la instalación de Villamuriel, a la que ya no podrá volver. No está despedido, pero no puede entrar...es casi lo mismo.