Se recupera Brutus, el perro de raza Teckel que se tragó 24 puntas escondidas en una salchicha en Villalobón

La Clínica Don Can de Palencia denuncia el hallazgo de varios trozos de salchichas con puntas en su interior, en la Plaza de la Constitución de Villalobón, que han provocado graves lesiones a Brutus, un perro de raza Teckel. El animal se encontraba dando su paseo matutino junto a su dueña, Almara de la Serna, que ha contado a COPE lo sucedido: "Tenía que ir a trabajar y saqué al perro. Estaba a un metro de mí, vi que algo tenía en la boca, se lo saqué y era un cacho de salchicha con nueve puntas. Inmediatamente a llevarle al veterinario y a operar".

Los doctores hallaron en la radiografía 24 puntas en el estómago del animal, que intentaron que las expulsara por sí mismo, pero finalmente lo desecharon y decidieron intervenir quirúrgicamente, porque podía provocar más daño que beneficio.

Brutus se encuentra ya en casa, reposando con medicación y tratamiento intravenoso para recuperarse lo antes posible, pero todavía solloza cuando se le aplica la amoxicilina. "De momento está bien, está contento, ya sale, anda corre...", comentaba su dueña, que puntualizaba lo importante que es su mascota en su vida: "para mí no es un perro, es mi perro y le quiero más que a nadie".

Este suceso ocurrido en Villalobón ha alertado a varios palentinos que han hallado, además, un puñado de pasta con multitud de tornillos junto a un árbol de la calle Labrador de la capital, en la parte trasera del Lecrac. Desde la Clínica Don Can lamentan que esta sea una práctica habitual. "Ya tuvimos hace años otros dos o tres años sucesos similares, desgraciadamente. Hay otras formas de hacer las cosas: acudir al Ayuntamiento, protestar... pero tirar algo que puede matar al animal no tiene mucho sentido", comentaba Jesús Blanco, veterinario en Clínica Don Can.