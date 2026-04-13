Ratifican la condena de más de 16 años a un padre en Palencia por agredir sexualmente a su hija y maltratar a su familia

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Palencia que condenó a un hombre a una pena de 16 años, siete meses y 15 días de prisión. Los delitos incluyen agresión sexual continuada a su hija menor de edad, maltrato habitual y trato degradante hacia su núcleo familiar.

El tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado contra la resolución dictada el 12 de diciembre de 2025. De este modo, los magistrados han ratificado la autoría del condenado en múltiples delitos graves.

Sede del TSJCyL

Un entorno de "violencia y control sistemático"

La sentencia, con sede en Burgos, ha considerado probado que el acusado sometió a su hija a agresiones sexuales aprovechando la convivencia y la autoridad que ejercía sobre ella. Asimismo, el fallo judicial ha mantenido que en el entorno familiar se vivió una "situación de violencia y control sistemático", lo que justifica las penas impuestas.

En concreto, el fallo ratifica que el condenado es autor de un delito de agresión sexual continuado sobre su hija, otro de agresión sexual, uno de abandono de familia, otro de violencia doméstica habitual, seis delitos de maltrato físico, uno de trato degradante y dos delitos de amenazas.

La defensa alegaba problemas con el alcohol

En su recurso, la defensa había alegado una supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia. También solicitó que se aplicara una eximente incompleta por alteración psíquica, argumentando un consumo abusivo de alcohol por parte del condenado.

No existe prueba alguna de que el acusado tuviera anuladas o gravemente afectadas sus facultades volitivas o cognitivas en el momento de los hechos

Sin embargo, el TSJCyL ha rechazado estas pretensiones al considerar que "no existe prueba alguna de que el acusado tuviera anuladas o gravemente afectadas sus facultades volitivas o cognitivas en el momento de los hechos". Por ello, el tribunal solo ha mantenido la atenuante simple de embriaguez, que ya fue valorada por la Audiencia de Palencia.

Testimonios "coherentes y persistentes"

Para el tribunal, uno de los pilares de la condena ha sido la declaración de las víctimas. Los magistrados han asegurado que su relato ha gozado de "persistencia, coherencia y verosimilitud", contando además con "elementos de corroboración periférica suficientes para sustentar la condena".

Además de la pena de prisión, la resolución judicial confirma las medidas de libertad vigilada y las prohibiciones de aproximación y comunicación con las víctimas. Igualmente, el condenado deberá afrontar las indemnizaciones fijadas como responsabilidad civil por los daños morales causados.

Contra esta sentencia de apelación todavía cabe la interposición de un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según ha precisado el Tsjcyl.