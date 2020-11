El PSOE pide la ampliación de plazas públicas para personas mayores en la Residencia “Puente de Hierro”

Los procuradores socialistas por Palencia, Rubén Illera, Jesús Guerrero y Consolación Pablos, han registrado una serie de preguntas ante las Cortes de Castilla y León con el fin de que se ofrezca algún tipo de explicación al incomprensible estado en el que se encuentra la Residencia de Personas Mayores “Puente de Hierro”.

Para el PSOE resulta "totalmente inaceptable que el edificio, que consta de un total de 5 plantas, cuente con la mitad de la 3ª y la mitad de la 4ª cerradas desde hace más de cinco años y la totalidad de la 5ª desde hace más de diez. Esta pasividad, inacción y desinterés manifiesto por parte de la Junta con respecto a la atención de las personas mayores es del todo reprochable, por lo que se insta a la administración autonómica a ejecutar cuantas acciones sean necesarias para que se habiliten los espacios cerrados con el fin de aumentar las escasas plazas públicas existentes en Palencia".

Los socialistas han recordado en su PNL que "el centro residencial se inauguró en el mes de Abril del año 1980. En ese momento el número de plazas de la residencia era de un total de 265. Actualmente, la capacidad máxima es de 102, pese a que la población mayor aumenta considerablemente con el transcurso de los años con el aumento de la esperanza de vida.

La evolución de población de la provincia de Palencia tiende al envejecimiento de los ciudadanos y ciudadanas existentes. Más del 33 por ciento de la población palentina posee más de 65 años. La pirámide de poblacional de Palencia está claramente envejecida y ésta se agudizará aún más con el transcurso de los años futuros. La base de la pirámide es cada vez más angosta y tiende inevitablemente a engrosarse en los grupos de población adulta, adultos mayores y viejos.

Cuenta la provincia con bajas tasas de natalidad y de mortalidad, y con un crecimiento natural vegetativo negativo. Esto, sumado a la búsqueda de oportunidades de nuestros jóvenes fuera de las fronteras de la Comunidad, augura un futuro poco halagüeño para invertir la tendencia de la pirámide poblacional.

A juicio de los procuradores socialistas, resulta incomprensible que en los tiempos actuales, cuando más necesita la población palentina de estos recursos residenciales públicos, la administración autonómica los haya reducido hasta en más del 60% en la provincia".

Desde el PSOE se alerta que, "según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la pensión media contributiva en Palencia se sitúa en 1.026,77 euros, precio muy por debajo de los que operan en el mercado privado para estos servicios. Muchas personas necesitadas no se pueden permitir una atención mínimamente digna y tampoco pueden acudir al sistema público de atención autonómico porque no se poseen plazas suficientes. Esta situación resulta especialmente delicada para aquellos mayores que poseen una pensión no contributiva de 390 euros al mes cuando se les requiere en torno a 1.500 euros para disfrutar de una plaza en un centro residencial privado".

Illera, Guerrero y Pablos señalan a modo de conclusión que en la provincia de Palencia "se han de aumentar las plazas en el único centro residencial público de personas mayores, principalmente por la necesidad de dichos recursos sociales y dado que existe espacio para ello, sólo falta voluntad para hacerlo".