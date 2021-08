El PSOE denuncia que el Hospital de Palencia no será realidad esta legislatura

Los procuradores socialistas por Palencia reclaman la comparecencia en las cortes del presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco para explicar los retrasos sobre las infraestructuras sanitarias en Palencia.

Segun los socialisats "El Bloque técnico del Hospital con una inversión de 52,9 millones de euros debería de haberse terminado en esta primavera, y sin embargo solamente se ha construido un parking por más de 2 millones de euros y la Consejería de Sanidad ha rescindido el contrato con la empresa que tenía que haberlo realizado.

La consejera rescindió el contrato afirmando que la empresa exigía realizar un modificado del proyecto, es decir un aumento del precio del contrato, y la Junta por el contrario pedía el cumplimiento del contrato tal y como se había firmado. Ayer la Sra. Casado se despacha aceptando que habrá un modificado de la obra. Ha mentido una y otra vez, engañando a la sociedad palentina. Es intolerable que la consejera de Sanidad Verónica Casado vuelva a reírse de las y los palentinos prometiendo modificados y nueva licitación como si fuera a ser algo inmediato. Ha perdido tres años y pasará esta legislatura sin que veamos esta infraestructura hecha realidad por su incompetencia", aseguran desde el PSOE.





De la misma manera, arremeten contra el gobierno regional afirmando que " mienten sobre el Centro de Salud de Aguilar de Campoo al que califica “en construcción” cuando no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera hay partida suficiente en el presupuesto del 2021. El presupuesto total es de 5,6 millones y en el presupuesto de este ejercicio no había ni 70.000 euros iniciales. El solar donde se va a construir sigue intacto y con las instalaciones de educación infantil del colegio Castilla y León intactas que deben de ser demolidas previamente para poder construir el nuevo centro de salud. No han movido ni la valla exterior. Y nada se va a hacer en lo que queda de año. Por lo tanto, también miente a las y los aguilarenses. Del nuevo Centro de Salud de Venta de Baños ni se acuerda ya, a pesar de que se arrastra partidas ínfimas año tras año que nunca se ejecutan, con la finalidad de que parezca que hacen algo".









Para los procuradores socialistas "el colmo del maltrato de la Junta a Palencia con las inversiones en sanidad de los proyectos europeos. Palencia es la provincia castigada por Mañueco y la Junta, la que cuenta con menos inversiones de todas las de Castilla y León. De 37,4 millones de euros en inversiones sanitarias en toda la Comunidad, la Junta solo destina a Palencia 480.000 euros para un TAC, es decir el 1,28 % de todo lo previsto. Y ya ni ocultan que tampoco piensan en dotar a Palencia de un Acelerador Lineal".





Por todo ello los parlamentarios socialistas por Palencia en las Cortes de Castilla y León han pedido la comparecencia tanto de la consejera Casado como de Fernández Mañueco, con "carácter inmediato en la primera sesión de la comisión de sanidad en septiembre para que explique el maltrato a Palencia, y de la cara sobre las mentiras y engaños constantes sobre el retraso eterno en las obras del hospital y las demás infraestructuras sanitarias de la provincia", concluyen en un comunicado