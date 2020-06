La propuesta de subvenciones de 14.000€ para proyectos de igualdad provoca las quejas de algunos partidos

En la sesión de la Comisión de participación ciudadana y barrios, celebrada en la mañana de hoy se ha informado favorablemente de la propuesta de convocatoria pública de subvenciones para la realización de programas y proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el presente año por un importe de 14.000€, con quejas de diferentes grupos políticos.

Mientras el PSOE no se ha mostrado de acuerdo con que de esta convocatoria estén excluidas las asociaciones que mantengan alguna vinculación con partidos políticos y sindicatos, VOX ha pedido la retirada de esta convocatoria por la situación social y económica actual considerando que “este tipo de ayudas no son prioritarias y porque este tipo de subvenciones son una forma de financiación de chiringuitos ideológicos a cuenta de los contribuyentes”.

Según la informacion remitida desde el consistorio, podrán acogerse a la presente convocatoria de subvenciones “Las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento, que propongan la realización de programas, proyectos o actividades contextualizadas en el marco de la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en Palencia”.

De esta forma, se subvencionarán prioritariamente aquellos programas o proyectos, que dentro del ámbito de la igualdad de género que contribuyan a:

1. Promover la coeducación y la educación en igualdad entre jóvenes.

2. Fomentar la corresponsabilidad y el reparto de tareas y responsabilidades domésticas.

3. Facilitar el acceso a la formación y al empleo en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

4. Desarrollar acciones de sensibilización por la igualdad de género.

5. Fomentar acciones contra la violencia de género.

6. Promover la información, asesoramiento y orientación a las mujeres.

7. Facilitar la participación social y la ayuda

Quedando excluidas de esta convocatoria las asociaciones de vecinos/as, con quienes se mantiene un protocolo específico de colaboración, así como asociaciones que mantengan algún tipo de vinculación estatutaria con partidos políticos y sindicatos, o que condicionen la inscripción en la asociación a la afiliación a este tipo de organizaciones.

Tampoco podran concurrir otros grupos que ya sean beneficiarios de “subvenciones nominativas instrumentadas en Convenios de colaboración o Subvenciones directas con el Ayuntamiento de Palencia para el desarrollo de actuaciones en el mismo sector de actividad, que se dirijan a los mismos objetivos” y cualquier tipo de programas, proyectos y actividades que manifiesten o impliquen ánimo de lucro.