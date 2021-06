Portugal y Palencia hermanados por la gastronomía, la cultura y el turismo

El Campeonato de Pinchos y Tapas de Castilla y León, ha rendido un homenaje a la gastronomía portuguesa, por lo que ha invitado a cuatro reconocidos chefs lusos para presentar una variedad de platos típicos, compartir sus técnicas de cocina y dar a degustar sus elaboraciones en un showcooking realizado durante los días 7-8 de junio, en la ciudad de Palencia.

Esta iniciativa de “Portugal País Invitado al II Campeonato de Pinchos y Tapas de Castilla y León”ha sido posible gracias al patrocinio institucional liderado por el Concejero de Cultura y Turismo la Junta de Castilla y León, Javier Ortega, la Fundación Siglo, con el apoyo del alcalde de Palencia, Mario Simón.

De la mano de la Academia de la Tapa y el Pintxo de España, los cocineros de Oporto, Braganza y Lisboa han estado en Palencia en un “hermanamiento gastronómico”con los 50 cocineros de Castilla y León que participaron en esta competencia de cocina en miniatura, unas productivas jornadas de intercambio cultural y culinario. La oportunidad para preparar diferentes platos típicos de la gastronomía de Portugal y los petiscos, elaboraciones culinarias similares a las tapas españolas, y que han sido dadas a degustar a los profesionales de la hostelería que han acudido a participar en este certamen gastronómico.





Los chefs que han participado en este hermanamiento son: Joao Cura y Sonia Gomes del Restaurante Almeja en Oporto. Fábio Bernardino Fundador de Travel&Flavours. Sofia Sousa, Restaurante Bar Do Peixe. Bruno Figueiredo y Zita Freire del Restaurante Mosteiro do Leitão. Ricardo Fernandes y Monica Fernándes también del Restaurante Mosteiro do Leitao.

Junto a ellos ha visitado la ciudad la directora de Turismo de Portugal en España Maria Lurdes Vale quien, en su intervención ante los cocineros españoles, las autoridades y los empresarios asistentes señaló “para la promoción turística y cultural de nuestro país es maravilloso celebrar este tipo de encuentros, que sirven para mostrar Portugal en España”. Así mismo ha dicho “os queremos en Portugal y queremos que los portugueses también vengan a Palencia y a Castilla y León. Somos vecinos, somos hermanos, tenemos que vivir de la mano.”El consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León ha señalado “para Castilla y León es un orgullo estrechar lazos con nuestros vecinos de Portugal. Juntos sumamos. Nuestros visitantes tienen que acercarse a las ciudades portuguesas, y quienes llegan a Portugal serán bien recibidos en las tierras castellanoleonesas.”Por su parte, el alcalde de Palencia Mario Simón, se congratuló de la presencia de esta delegación portuguesa y aprovechó para reiterar que “las puertas de nuestra ciudad están abiertas para nuestros vecinos, los lazos económicos, culturales y turísticos nos unen de una manera indisoluble,” finalizó sus palabras diciendo “Obrigado Portugal por ter vindo a Palencia.”





Durante tres días este grupo de chefs portugueses han podido disfrutar de la gastronomía palentina rica en productos del campo como: cereales, carnes, aves, quesos y embutidos. Ingredientes principales de los platos tradicionales con toques de vanguardia que han disfrutado los chefs durante su estancia en la capital Palentina. También han aprovechado su visita a Palencia para visitar la catedral que en este año cumple siete siglos de historia, obra de gran importancia y valor arquitectónico de estilo tardogótico y del renacimiento castellano. Durante el recorrido turístico, han hecho una parada para conocer la escultura del “Corazón de Jesús,” conocido como el Cristo del Otero, el Cristo más alto de España y segundo más alto del mundo