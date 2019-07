"Por un románico abierto"

Seguro que has visitado alguna iglesia y la has encontrado cerrada… o has organizado tus vacaciones para ver románico y te has vuelto a casa sin poder disfrutar de ello.

Esta situación cada vez es más general y aquellos que amamos el románico nos vemos en la obligación de dar visibilidad a un tema que nos afecta a todos. Basan la apertura de los monumentos en temporadas que ellos consideran “altas” y se valen de custodios de avanzada edad.

¿Cuándo nos daremos cuenta de que el patrimonio es nuestro mayor recurso en una comunidad que se desangra?

Cristina Párbole, a través de su página web www.lahuellaromanica.wixsite.com y sus páginas de Facebook, Twitter e Instagram con el nombre de ''La Huella Románica'', lanza esta campaña para reivindicar un románico más abierto.

¿Qué tienes que hacer para colaborar con ella?

Hazte una foto o selfie en un templo románico con un cartel donde se reivindique que queremos un románico abierto.

Súbela a tus redes sociales con el hashtag #PorUnRománicoAbierto.

Envíala a nuestro correo electrónico lahuellaromanica@gmail.com para que podamos subirla a nuestra página web.

Cristina es además alcaldesa de Vallespinoso de Aguilar, un pueblecito del norte de la provincia de Palencia que posee la Iglesia de Santa Cecilia. Esta Iglesia, construída en el Siglo XII y declarada Monumento Histórico Artístico desde 1951, es uno de los monumentos románicos más representativos de nuestra provincia (foto de la noticia).