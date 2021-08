La Policía localiza a 59 personas de madrugada en el interior de un bar sin mantener las normas de seguridad

El parte de sucesos de la Policía Local de Palencia respecto al pasado fin de semana nos deja varias incidencias reseñables ocurridas fundamentalmente en la madrugada del sábado al domingo.

A la 01:40 de la mañana, mientras se realizaba el control de horario de cierre de establecimientos hosteleros, se observa en C/ Rizarzuela un establecimiento abierto y con gran cantidad de clientes tanto en el interior como el exterior.

Los agentes comprobaron que había clientes consumiendo en barra, contraviniendo la normativa actual de restricciones propuestas por la Junta de Castilla y León hasta al menos el 16 de agosto.

Dentro del Local además se contabilizaron 59 personas en el interior sin mantener las normas de seguridad. Por todo ello, según el citado parte, se identificó y propuso para sanción al titular del establecimiento, así como a 2 personas por faltas de respeto a los Agentes.

En otra intervención, en este caso a las 03:22 horas se recibía ficha del 112 solicitando presencia policial en un domicilio de C/ Colón por ruidos de fiesta con molestias para los vecinos. No se pudo identificar a los implicados por no abrir la puerta, si bien el titular de la vivienda ya había sido identificado en otras ocasiones siendo reincidente, por lo que se tramitaron las denuncias oportunas.

Horas más tarde, a las 05:37 horas se acude a domicilio de C/ Managua por denuncia de vecinos por ruidos y gritos. La patrulla verifica las molestias, identifica al titular de la vivienda y propone para sanción.