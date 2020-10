La Policia Local irrumpe en la madrugada de hoy en tres domicilios donde se celebraban fiestas privadas

Tristemente, continúan llegan de manera prácticamente diaria, actuaciones policiales contra el botellón y las fiestas privadas desarrolladas en pisos de la capital, pese a las sanciones estipuladas y la situación actual de Palencia.

La Policía Local de Palencia volvió ayer a acudir a diferentes puntos en control de la normativa de medidas restrictivas frente a la COVID-19

A las 21:03 h., en la plaza de la Alcoholera, tras aviso de un particular por un botellón, los agentes identificaron y denunciaron a 8 personas por consumo de alcohol en la vía pública y por incumplimiento de las medidas COVID; uno de ellos además fue denunciado por tenencia de estupefacientes.

A las 0:02 h. del día 23, en la plaza del Cordón, 112 comunica la fiesta en un domicilio, generando molestias a los vecinos. Se comprueban los hechos, y se identifica a los causantes.

A las 5:03 h. del día 23, en la C/ César Muñoz Arconada, 112 alerta de molestias por ruidos procedentes de una vivienda. Se comprueba que en la vivienda se encontraban cinco jóvenes no convivientes entre ellos, los cuales no portaban la mascarilla obligatoria, filiando a los presentes para proponerles para sanción por este motivo.

A las 5:23 h. del día 23, en la Avda. de Madrid tras oír ruidos en la vía pública, se comprueba que en el interior de una vivienda se encuentran cuatro personas, las cuales no son convivientes entre ellos, y no utilizan la mascarilla de seguridad obligatoria, por lo que filian a los jóvenes para proponerlos para sanción.