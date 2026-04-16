Un policía fuera de servicio caza al ladrón que robaba en las iglesias de Palencia

La Policía Nacional ha identificado en Palencia al presunto autor de varios hurtos cometidos en iglesias de la capital. La actuación ha sido posible gracias a la intervención de un agente que se encontraba fuera de servicio y a la colaboración ciudadana, que han resultado claves para localizar al varón.

Alamy Stock Photo Iglesia de San Miguel en Palencia

Un ladrón que actuaba durante la misa

Según las gestiones realizadas por los investigadores, el hombre actuaba en el interior de las iglesias durante la celebración de la misa. Su método consistía en aprovechar momentos de distracción, especialmente durante la oración, para sustraer efectos personales a las víctimas. Sus objetivos eran, en su mayoría, personas de edad avanzada, y tras cometer el hurto, abandonaba el templo sin levantar sospechas.

Pillado en plena calle gracias a un agente

Los hechos han ocurrido en la mañana de este martes, cuando un policía destinado en la Brigada de Policía Judicial, que se encontraba fuera de servicio, ha reconocido en la vía pública a un hombre que estaba siendo buscado en el marco de una investigación por denuncias previas.

Alamy Stock Photo Iglesia de San Francisco en Palencia

Ante esta situación, el agente solicitó ayuda a sus compañeros de Seguridad Ciudadana, que acudieron al lugar. Una vez allí, los agentes procedieron a la identificación del individuo, confirmando que se trataba de la persona sobre la que se había alertado gracias a la información aportada por la colaboración ciudadana y el párroco de la propia iglesia donde ocurrieron los hechos.

Toda persona que haya sido víctima de este tipo de hecho y no lo ha denunciado, puede interponer la correspondiente denuncia

Desde la Policía Nacional se informa que "toda persona que se haya sido víctima de este tipo de hecho y no lo ha denunciado, puede interponer la correspondiente denuncia". El llamamiento busca esclarecer si el detenido está implicado en más casos que no han sido reportados hasta la fecha.