Policia detiene a un hombre que supuestamente agredió a su pareja en la C/ Diego Lainez de Palencia

Según el parte de Policía local de palencia, ayer a las 22:30 horas Emergencias del 112 informó de una agresión en C/ Diego Lainez.

Inmediatamente los agentes se desplazaron a dicha ubicación. donde las patrullas intervinientes comprobaron que se trataba de una agresión entre una pareja que convivían en el mismo domicilio con un anciano de 90 años, ambos presentaban lesiones .

Además la mujer además denunció sufrir malos tratos vejatorios y psicológicos desde hacía tiempo, así como a su padre que convivía con ellos.El varón fue detenido por Policía Nacional.

Además relatan otro suceso llamativo, A las 22:20 horas recibían otra llamada del servicio de Emergencias del 112 que informaba sobre denuncia de un vecino porque hay un vehículo estacionado sobre la acera en la Av. San Telmo y el conductor y acompañante pudieran encontrarse ebrios, se comisiona a Atestados y una patrulla los cuales comprueban los hechos no encontrándose ninguna persona en los alrededores por lo que se procedió a denunciar al mismo, instantes después apareció una persona el cual dijo ser el titular del vehículo en evidente estado de embriaguez el cual fue sancionado por no llevar mascarilla puesta, por incumplimiento del toque de queda sin causa justificada (manifestaba que estaba buscando una churrería), por falta de respeto a los agentes de la autoridad de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana y por no tener pasada la I.T.V. el vehículo