Palencia permanecerá aislada pese al levantamiento de medidas en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumba el cierre de la capital de España, ordenado por el Ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La sala de lo contencioso administrativo ha denegado las medidas , ya que, según el juez no hay normativa legal para el establecimiento de limitaciones de los derechos fundamentales. En la capital de España, todo parece indicar que se volverá a la situación anterior al aislamiento.

La pregunta es obvia. ¿Que ocurre con las limitaciones de León o Palencia?Según la Junta de Castilla y León, lo que ocurre en Madrid no afecta a nuestra capital. Según el vicepresidente Francisco Igea, “estas medidas están ratificadas en gran medida, o pendientes de ratificar por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. No nos corresponde a nosotros la valoración y pedimos máxima confianza en la justicia que hasta el momento presente ha ido ratificando las medidas adoptadas por la institución.

Hay que destacar que, en Palencia o León ocurre el caso contrario a Madrid.

Mientras que en la capital es la propia comunidad la que recurre el cierre, en nuestra ciudad es la Junta de Castilla y León la que lo decreta.

Tampoco parece que se vaya a interponer recurso alguno por parte de alguno de los ayuntamientos afectados, que son Palencia, León y San Andrés del Rabanedo. De hecho en Palencia, el propio alcalde ya señaló cuando se dieron a conocer las restricciones que obedecería todo aquello que propusiese la Junta de Castilla y León, indicando que prima siempre el criterio sanitario.

Cabe reseñar asímismo, que esta batería de medidas propuestas desde la Junta necesitan, como todas las que limitan derechos fundamentales, desde la finalización del Estado de Alarma (confinamientos que han sufrido localidades como Íscar, Miranda o Pedrajas de San Esteban), necesitan del apoyo del juez en forma de dictamen que complemente y dé poder a la institución para limitar movimiento.

El Tribunal Superior de Justicia castellanoleonés, aún no se ha pronunciado al respecto, aunque el vicepresidente Igea espera que vuelvan a apoyar las medidas. “Estamos relativamente tranquilos. No es el primer confinamiento ni la primera ciudad. Miranda ha sido ratificada recientemente por las mismas medidas por la misma sala del TSJ. Esperamos que esto no nos afecte pero no queremos manifestarnos ni influir en la decisión”.

Veremos como se desarrollan los acontecimientos. Ya conocemos la reacción de la Junta y de los alcaldes, veremos también como reacciona el tribunal y si influye sienta jurisprudencia la decisión de su homólogo madrileño.

De momento y si no hay más novedades, las medidas restrictivas y los controles de las fuerzas de seguridad del estado permanecerán en los accesos e interior de la ciudad.