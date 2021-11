La Plaza de Abastos de Palencia protagoniza el cupón de la ONCE de este martes

La Plaza de Abastos de Palencia es la protagonista del cupón de la ONCE del martes, 9 de noviembre, perteneciente a la serie ‘Este es tu mercado’. Serán cinco millones y medio los cupones que difundan su imagen por toda España.

El alcalde de Palencia, Mario Simón, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado este cupón, con el que la ONCE apoya la compra en locales de proximidad como son los numerosos mercados que hay a lo largo y ancho de toda España.

La Plaza de Abastos de Palencia tiene más de 120 años de historia. Su proyecto fue redactado en 1895 por el arquitecto municipal Juan Agapito y Revilla. La obra fue ejecutada, a lo largo de tres años, por el constructor Julio Petrement.

El edificio fue sometido a una remodelación en 1982, y en la actualidad, la Plaza de Abastos alberga un total de 70 puestos. Su planta es de un solo piso, y es un rectángulo de 60 metros de largo por 25,50 metros de ancho. Está dividido en tres naves.

Los materiales utilizados para su construcción fueron hierro, ladrillo, madera, cristal y zinc. Destacan sus arcos y elementos de formas curvas.

La serie ‘Este es tu mercado’, formada por 52 cupones, es un homenaje a los mercados municipales; espacios emblemáticos de pueblos y ciudades, en ocasiones ubicados en edificios centenarios, y que son testigos del día a día de la ciudadanía, de sus costumbres, su gastronomía y de los que también forman parte los vendedores y vendedoras de la ONCE.

Estos cupones pertenecen a los sorteos de Diario (de lunes a jueves), y con ellos, desde el Grupo Social ONCE se pretende que el cupón sea el escaparate de esos mercados, que siguen cumpliendo la misma función que cuando se crearon: ser el punto neurálgico de la gastronomía tanto de los hogares como de los restaurantes.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.