La Plataforma de Bomberos Profesiones ve insuficiente la llegada de sólo 5 bomberos a los parques comarcales

Duro comunicado de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León tras la incorporación de 5 funcionarios de carrera a los parques municipales de la provincia de Palencia. Para este colectivo es una cantidad insuficiente que hace inviable “dar cobertura” a toda la provincia palentina.

"Rogamos encarecidamente a la Sra. Armisén que nos explique cómo es posible atender a los más de 160.000 habitantes de la provincia con sólo 5 bomberos profesionales", reza el escrito en que comparan la situación con las provincias vecinas de la comunidad autónoma.

"Sí Diputación de Valladolid cuenta con más de 100 efectivos en servicio, Zamora cuenta con 70 profesionales, Diputación de Ávila tiene prevista una convocatoria próxima a los 80 efectivos, al igual que en León (entre bomberos-conductores y mandos), desde esta plataforma no alcanzamos a vislumbrar cómo es posible, cumpliendo la legalidad, alcanzar esos niveles de efectividad con solo 5 funcionarios de nuevo ingreso", recordando que el sistema mixto que se pretende implantar ha sido declarado ilegal en instancias judiciales.

"El Tribunal Supremo, en recientes fechas, varias sentencias judiciales derogan el plan sectorial de la Junta de CyL en materia de extinción de incendios y salvamentos, y establecen, sin ningún género de duda, que el servicio de bomberos debe ser prestado única y exclusivamente por bomberos profesionales, funcionarios de carrera y agentes de la autoridad.

Desconocemos las razones por las cuales la Diputación Provincial persiste en su cerrazón, incumpliendo la legislación autonómica y nacional establecida en relación con los servicios de bomberos".

Destacan en el comunicado las funciones de los 5 bomberos de nuevo ingreso, y argumentan desconocer como serán capaces de asumir “el mando y coordinación del operativo, sin experiencia ni recorrido, la responsabilidad de todos y cada uno de los siniestros que se produzcan en la provincia" y como pretende Diputación cumplir con la ley 31/1995 ya que hasta ahora, y al no contar con profesionales, simplemente no existía prevención de riesgos laborales, puesto que la ley no contempla esta posibilidad.

Recordar que actualmente Diputación cuenta con varios vehículos empleados en operaciones de altura que carecen de cualquier legalidad reglamentaria, y ponen en gran peligro a los voluntarios que manejan tales vehículos, situación que no parece preocupar a la entidad provincial, ni a sus responsables.

Desde hace muchos años venimos exigiendo a Diputación que profesionalice el servicio de bomberos, reconocemos que este es un principio, pero está muy lejos del servicio que se merecen los ciudadanos de nuestra provincia", para de nuevo exigir a los representantes provinciales "que prescinda de asociaciones de voluntarios y apuesten definitivamente por un sistema profesional que garantice un servicio digno y adecuado en los municipios de la provincia de Palencia".