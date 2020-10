El PP pide ampliar los ERTE de la hostelería hasta diciembre 2021 y reducir el IVA temporalmente

La senadora del Grupo Popular por Palencia, Carmen Fernández Caballero, ha defendido una moción en la que se insta al Gobierno a ampliar los ERTE de la hostelería hasta diciembre del 2021 y una reducción temporal del IVA, además de un Plan de Rescate con ayudas directas e indirectas para reflotar el sector, con medidas de fomento a la estructura empresarial sectorial; y un plan estratégico de la gastronomía que impulse y estimule la demanda.

“Su política es la de tapar los problemas, no la de solucionarlos y, para eso, usan la mentira” ha afirmado la senadora en referencia al PSOE. Carmen Fernández Caballero ha insistido, a lo largo de la intervención, en que el sector de la hostelería “lo está pasando muy mal” y ha recordado las palabras del presidente del Gobierno en marzo de este año, cuando dijo “No vamos a dejar a nadie atrás”, para afirmar que “el todos del Sr, Sánchez parece que no les incluía” y ha asegurado que, con esta moción, el GPP “quiere dar voz a un sector que se desangra”.

La senadora popular ha explicado que, “al hablar de hostelería, hablamos de un sector supone un 62 por ciento del PIB, de 300.000 establecimientos que antes de la pandemia empleaban 1.700.000 personas, “unos trabajadores a los que se ha señalado injustamente, como los responsables de los rebrotes, cuando sólo el 5,3 por ciento de los trabajadores de la hostelería, ha tenido baja laboral por coronavirus”. IVA DE LOS REFRESCOS

La senadora por Palencia ha acusado al Gobierno de utilizar la mentira para tapar los problemas. En este sentido, ha puesto de ejemplo las mascarillas; “que no tenemos no importa, decimos que no se necesitan y listo, que nos piden que bajemos el IVA de las mascarillas, no importa, decimos que Europa no nos deja y tan tranquilos; que surgen los rebrotes, decimos que se originan en bares y restaurantes y que se apañen los hosteleros”. “No sigan intentando engañarnos”, ha pedido la senadora popular y ha añadido “no lo hacen por nuestra salud, lo que les importa son los 400 millones de euros que van a recaudar”. “Con ello, -ha advertido- se cargaran el sector de las bebidas refrescantes y pondrán la puntilla a la hostelería”.

En este punto ha recordado las palabras ayer de la ministra de Hacienda, cuando en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde aseguró que el alza no altera el precio de la restauración. Fernández Caballero ha reclamado ayudas eficaces al sector y una coordinación real y leal con las instituciones, CC.AA y Ayuntamientos y para ello ha pedido que se utilicen los 20.000 millones de Fondos comunitarios destinados a las entidades locales. “Los profesionales hosteleros están actuando con total responsabilidad, aceptando incluso lo más duro, como es el cierre de sus negocios y pongámonos a la altura de esa entrega” ha finalizado su intervención.