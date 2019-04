Pena de 8 años y 9 meses a un hombre que intentó matar a su mujer con un abreostras

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha rebajado un año y cinco meses la pena de prisión impuesta a un hombre condenado por amenazar e intentar matar a su mujer con un abreostras. El Tribunal no aprecia la agravante de género, que sí consideró la Audiencia Provincial de Palencia en una sentencia en la que le impusieron diez años y dos meses de cárcel.

Con esta resolución, el Tribunal estima de forma parcial el recurso del agresor y le condena a un total de 8 años y nueve meses, al matizar que la sentencia precedente había considerado “indebidamente probado” que la insistencia mostrada por el acusado y dirigida a ver a la víctima resultaba enmarcada en “un carácter posesivo y controlador hacia la mujer que ya había sido expresado a lo largo de su relación y que se enmarcaba en una idea de dominio y superioridad machista”; afirmación en la que se sustentaba dicho agravante.

En el dictamen actual, la Sala de lo Civil y Penal no acepta este concreto inciso, por cuanto el mismo no se veía acompañado de ningún apoyo probatorio y porque no delimitaba ningún concreto acto demostrativo de la conducta descrita, limitándose a justificarla en afirmaciones genéricas tales como el propio contenido de las comunicaciones realizadas entre ambos

La Audiencia Provincial de Palencia condenó a 10 años y 2 meses de cárcel a un hombre en Palencia por agredir en marzo del año pasado con un abre ostras a su exmujer en la calle y delante de sus dos hijos menores. De este modo, el fallo judicial, que no es firme, le consideró como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de amenazas.

Los hechos objeto de este procedimiento se produjeron en torno a las 10 horas del 4 de marzo de 2017, cuando la víctima, de 38 años, estacionó su vehículo en la calle Fernando El Magno de la capital palentina, estando en el interior sus dos hijos de uno y cuatro años, para entregárselos al hombre, atendiendo al régimen de visitas. El acusado, desde lejos, hizo señas a su expareja para que se acercara al portal, quien evitó salir del coche por miedo.

El hombre se acercó corriendo al coche, provocando que la mujer intentase sin éxito cerrar el vehículo. De hecho, según el Ministerio Fiscal, el acusado abrió la puerta del copiloto y asestó a su expareja cinco puñaladas, de uno a dos centímetros cada una, con un utensilio abre ostras en la región torácica. Además, la víctima sufrió lesiones en la primera falange del cuarto dedo de la mano derecha.

Fruto del suceso, la víctima sufrió heridas y reacción de ansiedad, además actualmente le han quedado como secuela varias cicatrices. Hay que recordar que, durante los hechos, resultó decisiva la intervención de un hombre que se encontraba en el bar Tirol, situado enfrente de dónde se cometió la agresión, evitó que el hombre siguiera apuñalando a la mujer.