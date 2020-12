Pasan a disposición judicial dos conductores que circulaban a 117 kilómetros por hora por la calle Andalucía

Según el parte de sucesos de la Policía Local de Palencia de ayer Jueves día 10, dos conductores han pasado a disposición judicial tras ser detectados por un cinemómetro, en la tarde de ayer, circulando por la calle Andalucía de Palencia a una velocidad de 117 kilómetros por hora.

Por ello, se han realizado los trámites oportunos para la instrucción de atestado por un presunto delito tipificado en el artículo 379 del Código Penal, según el parte de sucesos de la Policía Local.

Por otro lado, los agentes no localizaron a una de las seis personas positivas por COVID-19 que deben permanecer en cuarentena en sus domicilios. Al no poder contactar telefónicamente con la persona citada, se desplazó una patrulla al domicilio, donde otra inquilina contestó por el telefonillo, quien no pudo acreditar el paradero del requerido.