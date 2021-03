Parte de sucesos: Un alumno de siete años quería fugarse del colegio

Los agentes de Policia Local de Palencia recibieron a primera hora de la mañana llamada del Director de un Colegio Educativo de la capital, para comunicar que un alumno de siete años quería fugarse del colegio, se avisó a su madre y los Agentes Tutores que se personan solucionando el problema.

Además la Policía Local de Palencia emitió seis nuevas denuncias por incumplimiento de las restricciones decretadas para frenar la expansión del coronavirus durante este lunes, 8 de marzo, principalmente por incumplimiento del toque de queda, por lo que se emitieron tres denuncias, por no portar la mascarilla, que derivó en dos propuestas de sanción, y por fumar sin respetar la distancia de seguridad.

Este hecho motivó además la interposición de una denuncia por falta de respeto a los agentes, cuando una dotación observó a un grupo de tres personas que estaban fumando sin la preceptiva distancia de seguridad a las 18.55 horas en un establecimiento hostelero de la avenida Campos Góticos. Tras amonestar verbalmente a las tres personas, se tuvo que proponer para sanción a una de ellas por incumplimiento reiterado de la colocación de la mascarilla y por la falta de respeto a los agentes, a los que además grabó durante su actuación.

Asimismo, los agentes de la Policía Local de Palencia también realizaron durante el día de ayer 150 controles a vehículos, dentro de la campaña de vigilancia y control de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil, por lo que se formularon 24 denuncias por no llevar puesto el cinturón, tres por no tener la ITV en regla y una por no llevar puesto el cinturón el copiloto; y se realizaron controles de velocidad a 1.126 vehículos, procediendo a sancionar a 34 por rebasar el límite de velocidad establecido.