3 palentinos de 15, 18 y 28 años denunciados en Plaza España por no llevar mascarilla

En torno a la 13:00h del mediodía de ayer tres jóvenes palentinos, todos ellos varones, resultaron denunciados en la Plaza de España de la capital por la Policía Local de Palencia. El motivo de la multa fue no hacer uso de la mascarilla obligatoria en lugares donde no pueda guardarse una distancia de 1,5 m. Uno de estos jóvenes, según el parte de sucesos de la policía local, además fue denunciado por falta de respeto a los agentes de la autoridad.

Se trata de una situación que tristemente ocurre en algunos puntos de la ciudad. Hoy mismo, en un punto cercano a los hechos contados, desde nuestra emisora hemos podido vivir una acalorada discusión entre varias personas por este mismo asunto. Una viandante que se disponía a realizar la compra en un supermercado, reclamaba a otra mujer la ausencia de mascarilla en su rosto a su paso por la puerta del establecimiento, mientras esta última se encontraba sobre una acera que apenas tiene 2 m de distancia paseando a dos perros.

Por fortuna la discusión ha terminado tan solo en gritos desde la lejanía entre el reclamo de una y la contestación airosa de la otra mientras abandonaba el lugar con ambos canes.

También en dicho parte de sucesos encontramos dentro del capítulo de Seguridad Ciudadana como a las 20:04 h., en la C/ Canónigo San Martín, junto con Policía Nacional, agentes de la Local acudían por la posible agresión y amenazas en un domicilio entre familiares. Se identificaba a los implicados, informándoles de los pasos a seguir en caso de presentar denuncia.

De madrugada. a las 3:06 h. del día 25, en la Avda. de Simón Nieto, junto con Policía Nacional, se medió en conflicto entre una pareja que se encontraba discutiendo.

AUXILIO AL CIUDADANO:

A las 9:45 h., en la C/ Mayor Principal, se prestó auxilio a un varón de 24 años, quien había sufrido un desmayo en la vía pública. Se traslada al hospital Río Carrión.

A las 13:38 h., en la Avda. de los Campos Góticos se prestó auxilio a una mujer de 79 años, quien se había caído tras sufrir un mareo, golpeándose en la cabeza.

A las 15:26 h., en la C/ Becerro de Bengoa se prestó auxilio a un joven de 17 años, que se encontraba enfermo, no respondiendo a los estímulos externos.

A las 15:48 h., en la calle de Ramón Carande se prestó auxilio a una mujer de 57 años, que se había caído en la vía pública, lesionándose en rodillas y pecho. Se traslada al hospital Río Carrión.

A las 16:28 h., en los Jardinillos de la Estación, se prestó auxilio a una mujer de 26 años que se había caído, golpeándose en las rodillas y un brazo. Se traslada al hospital Río Carrión.

A las 4:07 h. del día 25, en la C/ Miranda de Ebro, junto con Policía Nacional, avisados por particular del presunto intento de suicidio por parte de una mujer de 43 años, se acude comprobando que la citada persona se encuentra bien y no necesita nada.

TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL:

Se realiza control de velocidad en la calle de Ramón Carande, entre las 10:45 y las 11:45 h. Se controlan 240 vehículos. Sin novedad.

Se realiza control de velocidad en la C/ Islas Canarias, entre las 12:00 y las 13:00 h. Se controlan 330 vehículos, superando 10, la velocidad permitida.

Se realiza control de velocidad en la Avda. de Castilla, entre las 17:00 y las 18:20 h. Se controlan 220 vehículos. Sin novedad.

Se realiza control de velocidad en la Avda. de Cuba entre las 18:30 y las 19:45 h. Se controlan 380 vehículos, superando 1 la velocidad permitida.

A las 0:50 h. del día 25, en la Avda. de Simón Nieto se identifica y denuncia a un conductor de 21 años, por circular con los neumáticos de su vehículo sin dibujo.

OTROS:

A las 15:14 h., en la Avda. de los Derechos Humanos se realiza control de vigilancia tras la celebración del mercadillo semanal en la zona.

A las 20:31 h., en el Paseo del Padre Faustino Calvo, tras aviso de particular, se localiza un perro, que al parecer se había escapado. Se persona el dueño haciéndose cargo del animal.

A las 22:00 h., se desprecintan todos los parques infantiles y zonas de acondicionamiento de mayores de la ciudad.

A las 2:52 h. del día 25, en la Avda. de Madrid se realiza acta denuncia a la propietaria de un perro, el cual se encontraba continuamente ladrando en el interior de su domicilio, con las consiguientes molestias para los vecinos.