Palencia vuelve a caminar por Aspanis para unir solidaridad y cultura

Presentación de la 47º Marcha Aspanis, en la imagen el gerente de Aspanis, Antonio Javier Mota(C); el presidente de Aspanis , José Luis Cabeza(D); y los oranizadores del festival Palencia Sonora, David Garcia(I), Juan Cruz Pascual(2I)y David Frechilla(2D)

La Fundación Personas Palencia ha presentado la 47ª edición de la Marcha Aspanis, una de las citas solidarias más queridas de la ciudad, que se celebrará el próximo 9 de mayo. El objetivo de este año es financiar la remodelación completa de los baños del Centro Ocupacional Otero, un espacio que da apoyo diario a 140 personas con discapacidad intelectual.

Durante la presentación, Antonio Mota, director general de Fundación Personas, ha lanzado un mensaje que apela al lado más humano del evento. “Animamos a las personas a hacer algo que la inteligencia artificial no puede hacer por ellos, la marcha de Aspanis”.

Animamos a las personas a hacer algo que la inteligencia artificial no puede hacer por ellos, la marcha de Aspanis" Antonio Mota Director general de Fundación Personas

La marcha, de inscripción gratuita, partirá a las 9:30 horas desde la dársena del Canal de Castilla. Los participantes, a pie o en bicicleta, completarán un recorrido de 14 kilómetros por el itinerario clásico que bordea el canal para regresar a la ciudad y finalizar en la Plaza Mayor, donde la organización ha preparado varias sorpresas.

Brágimo La Asociación Palentina para la Discapacidad Intelectual, Aspanis, celebra su tradicional Marcha Solidaria

Un padrino de festival para atraer a los jóvenes

La principal novedad de esta edición es el apadrinamiento del festival Palencia Sonora. Con esta colaboración, los organizadores buscan acercar el evento a las generaciones más jóvenes sin perder a los participantes veteranos, aunando dos señas de identidad palentinas que, según Mota, “funcionan cuando van de la mano como son la cultura y la solidaridad”.

El portavoz de Palencia Sonora, David Frechilla, ha explicado que la respuesta al ofrecimiento fue inmediata. Además, ha tendido un puente entre las dos citas del día: la marcha por la mañana y, a su término, una nueva edición del concurso de DJs de Palausa Sonora.

Brágimo Presentación de la 47º Marcha Aspanis, en la imagen el gerente de Aspanis, Antonio Javier Mota(C); el presidente de Aspanis , José Luis Cabeza(D); y los oranizadores del festival Palencia Sonora, David Garcia(I), Juan Cruz Pascual(2I)y David Frechilla(2D)

El compromiso social de Palencia Sonora

Antonio Mota también ha puesto en valor una faceta del festival que, a su juicio, no siempre recibe la visibilidad que merece: su compromiso real con la inclusión. “Palencia Sonora contrata a personas con discapacidad intelectual dentro de lo que son los controles de sus eventos”, ha subrayado Mota, añadiendo que “esa parte social queda a veces oscurecida por la importancia de la parte musical, pero en el caso nuestro es muy importante”.

Esa parte social queda a veces oscurecida por la importancia de la parte musical, pero en el caso nuestro es muy importante" Antonio Mota Director general de Fundación Personas

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Por su parte, Frechilla ha reafirmado este compromiso: “Dentro del ADN de Palencia Sonora no solo está dinamizar culturalmente y musicalmente la sociedad, sino también dar nuestro pequeño granito de arena con proyectos relacionados con la integración de personas con discapacidad, la integración laboral y la colaboración con entidades como la AECC”.

Mota también ha recordado la resiliencia de la marcha, demostrada en la edición anterior cuando, “a pesar de la lluvia, más de 200 personas se presentaron en la salida” para realizar un recorrido adaptado que finalizó con chocolate y música.

Cómo participar y colaborar

La inscripción es gratuita y puede realizarse en línea a través de marchaaspanis.es o de forma presencial. Para ello, se ha habilitado una caseta en la Plaza Mayor de Palencia, que estará abierta del 27 de abril al 8 de mayo en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y el mismo día del evento desde las 9:00 horas.

Para quienes no puedan asistir pero deseen colaborar, la organización ha dispuesto el Dorsal 0000. Las aportaciones económicas pueden realizarse mediante transferencia a la cuenta ES31 0030 6018 1900 0038 1271 del Banco Santander o a través de Bizum al código 07437.