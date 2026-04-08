Palencia se vuelca con un reto extremo: 24 horas de deporte ininterrumpido por las enfermedades raras

La ciudad de Palencia se ha convertido estos días en el epicentro del deporte con la celebración de su Semana del Deporte, con numerosas actividades en el Paseo del Salón. En el marco de este evento, que ha sido presentado en el programa ‘Herrera en COPE’, destaca un reto solidario que tendrá lugar este viernes: 24 horas de actividad física ininterrumpida. Al frente de esta iniciativa se encuentra el ultrafondista palentino David Ontaneda, cuyo objetivo es recaudar fondos para la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León.

Un desafío para el cuerpo y la mente

El desafío combina cuatro disciplinas: piragüismo y natación, que se realizarán en el río Carrión, entre los puentes de la zona del Sotillo y el Puente de Hierro. Las pruebas de spinning y atletismo tendrán lugar en el Parque del Salón, epicentro de la semana deportiva.

COPE La ciudad de Palencia se ha convertido estos días en el epicentro del deporte con la celebración de su Semana del Deporte

David Ontaneda ha explicado que la idea surgió de la necesidad de innovar para atraer la atención. "Si queremos que un reto solidario sea visible, tenemos que hacer algo nuevo", ha afirmado. Para el ultrafondista, la parte más dura no es la física, sino la mental: "En estos retos tan largos, la cabeza es lo más importante". Además, ha confesado que "los deportes de agua" son su mayor desafío, mientras que ha dejado la carrera a pie para el final por ser el terreno en el que mejor se desenvuelve.

Si queremos que un reto solidario sea visible, tenemos que hacer algo nuevo" David Ontaneda Ultrafondista palentino

La causa solidaria: dar visibilidad

El componente solidario es el motor del evento. Catalina Olano, también atleta, ha compartido su experiencia personal durante la presentación en COPE. Su hija falleció a los 4 años a causa de una enfermedad rara, y la asociación beneficiaria le brindó un apoyo fundamental. "Necesitamos dar visibilidad", ha declarado Olano. "En su momento me ayudaron a mí y están ayudando a muchas familias que ahora mismo, como yo en su momento, lo necesitan".

Olano, que ganó la carrera de Mariano Haro el año pasado, ha confirmado su participación activa en el reto para apoyar a Ontaneda. "Yo con él a muerte, todo menos natación", ha asegurado, mostrando la unidad y el compromiso entre los atletas.

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Una ciudad volcada con el deporte

David Ontaneda no estará solo en este desafío. Ha confirmado la asistencia de deportistas de élite como la atleta internacional Sandra Santos, el atleta Javier García del Barrio y el campeón del mundo de piragüismo, Santi Guerrero, además de compañeros de su club y otros corredores populares.

Mariano Calvo, presidente del club de atletismo Saborea Cuatro Cantones, ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana. Quienes deseen sumarse a alguna de las actividades pueden acercarse al escenario central en el Paseo del Salón, donde encontrarán carpas con toda la información necesaria para inscribirse.

Calvo ha destacado el éxito de la convocatoria, que ha logrado unir no solo a los clubes deportivos de Palencia, sino también a numerosas entidades privadas. "Hemos conseguido juntar incluso franquicias que no podían entrar por sus políticas de empresa", ha señalado, explicando que el trabajo de organización junto a MoveMe comenzó en octubre del año pasado.

El presidente del club ha subrayado que este esfuerzo social es la mejor manera de "rentabilizar un esfuerzo" tan grande. También ha revelado que Ontaneda estuvo a punto de abandonar la idea, pero Cata le insistió para que volviera. "Creemos que esa asociación se lo merece", ha concluido, animando a todos a acercarse para apoyar a los deportistas y contribuir a la causa.