Palencia Sonora 2022 amplía su cartel

Alizzz, Califato ¾, Los Punsetes, Delaporte, Mueveloreina, Colectivo Da Silva, Mejillones Tigre y The Grooves se suman a la programación del festival Palencia Sonora, que se celebrará entre los días 10 y 12 de junio de 2022 y que ya cuenta, en su cartel, con las actuaciones anunciadas de las bandas León Benavente, Carolina Durante, Depedro y Rufus T. Firefly.

La cita de pop-rock palentina reunirá, un año más, a algunas de las formaciones y artistas más destacados de la escena independiente nacional y regresará a su formato tradicional y a su emplazamiento en el Parque del Sotillo, espacio central de los directos y de la zona de acampada. Conciertos en el centro histórico de la ciudad, actividades solidarias y otras propuestas protagonizarán un festival reconocido por el público como uno de los mejores eventos de mediano formato del circuito musical de nuestro país. Los abonos generales, con un precio de 50 euros, y los abonos VIP (por 80 euros) pueden adquirirse en el portal web del festival www.palenciasonora.com.

Cristian Quirante Catalán, más conocido como Alizzz, estará en Palencia para presentar su nueva aventura en solitario, un ambicioso proyecto post-indie donde brillan las guitarras y las afiladas ideas de producción. Después de pasar cinco años centrado exclusivamente en su faceta de productor de artistas de la talla de Rosalía, C. Tangana, Becky G, Doja Cat, Lola Índigo, Princesa Alba o Paloma Mami, presentará el próximo 26 de noviembre su nuevo trabajo, 'Tiene que haber algo más', del que ya se conocen los singles ‘Ya no Siento Nada’, ‘Todo me sabe a poco’ y ‘El encuentro’. Otro de los grupos anunciados por el festival es Califato ¾. La formación andaluza, que reivindica la Andalucía popular y mestiza a través de la experimentación y la fusión del flamenco, el funk, los breaks, el footwork, el hip hop y el dub, llegará al festival con ‘La Contraçeña’, en el que vuelven a destilar un sonido que recupera la idiosincrasia cultural andaluza y la música de vanguardia más avanzada. Un trabajo orgánico, de auténtico ensamblaje y arquitectura sonora, donde Califato ¾ da un paso adelante en la búsqueda no solo de todas las Andalucías que caben en Andalucía, sino también en alumbrar algunas Andalucías imaginadas: tanto inéditas como históricas, tanto psicodélicas como polifónicas, tan raciales e impredecibles como universales.

Otra de las confirmaciones es Los Punsetes. La banda de indie pop madrileña formada en 2004 presentará su directo tan característico, en el que su cantante permanece inmóvil mientras la banda toca un pop con letras afiladas y un humor negro bajo un espíritu propio del punk. El dúo de electro-pop italo-español Delaporte -la sensación de los últimos años con tres premios MIN de la última edición de 2021- es otra de las nuevas bandas en el cartel del Palencia Sonora. Tras el éxito de su single ‘Droga pura’ e inmersos también en ‘Titanas’, su nuevo proyecto junto a siete artistas del panorama musical, Sandra Delaporte y Sergio Salvi harán vibrar al público palentino con sus creativas atmósferas electrónicas. Los sonidos pegajosos, los mestizajes de ritmos latinos y electrónicos y los contenidos líricos, punzantes y críticos con la también estarán muy presentes en el festival. Será con Mueveloreina, el proyecto mutante, esteticista y pegadizo que Karma Cereza y Joaco J Fox llevan impulsando desde 2016. Y es que el dúo residente en Valencia traerá el próximo año su 'música electrapical', en la que convergen la electrónica, el trap, y el tropical.

Un soniquete post-yeyé, que se mueve entre los espectros del lo-fi, el dulce atardecer del pop y el umbrío sonido de la psicodelia llegará con Colectivo Da Silva. La banda granadina presentará su primer álbum ‘Vacaciones’, producido por Banin Fraile de Los Planetas, del que han ido publicando distintos singles, además de una versión de ‘Baby Come N Get It’ de la artista urbana La Zowi bajo el nombre ‘Nena ven a por eso’ junto a un featuring con el granadino Chico Blanco: ‘Alas para volar’. También estarán en Palencia los jiennenses Los Mejillones Tigre y con ellos la cumbia, el garage, el boogaloo y la psicodelia. La banda, caracterizada por un sutil sarcasmo y con una pizca de gamberrismo, presentará al público su primer LP, Tropical y Salvaje, así como dos sencillos. El primero de ellos, El GatoNegro, es un zarpazo de cumbia y psicodelia con el que Los Mejillones Tigre marcan su territorio.

Los nuevos anuncios se completan, por el momento, con The Grooves. La banda femenina de rock bailable procedente de Madrid, que publicó su primer disco ‘R3SET’ con producción de David Kano de Cycle, estará en la ciudad castellana y leonesa con ‘Heroica’, su primer disco en castellano y un trabajo conceptual que refleja todos los males del siglo XXI al tratar temas como el heteropatriarcado, el fascismo emergente y a favor de la libertad sexual.

Todos ellos se suman al cartel de la nueva edición del Palencia Sonora que ya ha confirmado la presencia de León Benavente, que lanzarán su próximo álbum en enero de 2022, Carolina Durante, Depedro y Rufus T. Firefly.